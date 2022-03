Topjockey Adrie de Vries vijf keer in actie in de met miljoenen dollars gesponsorde races van de Dubai World Cup

Nederlandse topjockey Adrie de Vries komt vijf keer in actie tijdens de met 30,5 miljoen dollar gesponsorde Dubai World Cup rennen. De Vries is zeer geliefd onder de eigenaren en trainers vanwege zijn vakmanschap en inzicht. Hij begeeft zich tussen de beste jockeys ter wereld tijdens de Dubai World Cup rennen.

De meeste kans heeft De Vries op de Arabische volbloed RB Rich Lyke Me in de door Ithra Dubai met 1 miljoen dollar gesponsorde Dubai Kayhayla Classic over 2000 meter op zand. De combinatie zal het moeten opnemen tegen Hadi De Carrere, de winnaar van de Obaiya Classic te Riyad afgelopen februari, waarin RB Rich Lyke Me derde werd en de rest van het veld negen lengten daarachter finishten. De Vries heeft deze ren in 2010 op Jaafer en in 2012 op TM Fred Texas gewonnen. De Vries heeft startbox 1 en als het paard snel start dan zal de concurrentie het zwaar krijgen.

Godolphin Mile

Daarna rijdt De Vries in de met 1 miljoen dollar door Nakheel gesponsorde Godolphin Mile op de vierjarige Desert Wisdom waarmee hij op 5 maart j.l. de Group III de Burj Nahaar over dezelfde afstand won. De overige vijftien deelnemers in deze ren waaronder Secret Ambition, Snapper Sinclair, Pogo, Dubai Icon en Storm Damage zullen hun geduchte tegenstanders zijn.

Dubai Gold Cup en UAE Derby

Vervolgens rijdt De Vries in de met 1 miljoen dollar door Al Tayer Motors gesponsorde Dubai Gold Cup over 3200 meter op Emperor Of The Sun en zal het gaan opnemen tegen Stay Foolish die van start tot finish in Riyad in de Longines Red Sea Turf Handicap over 3000 meter won. Een uur later start De Vries in de door Mubadala met 1 miljoen dollar gesponsorde UAE Derby.

Dubai Turf

Tenslotte zal De Vries in de door DP World gesponsorde Dubai Turf starten op de vijfjarige Haqeeqy waar de combinatie het gaat opnemen tegen de Japanse krachtpatser Schnell Meister en John Gosden’s Lord North.