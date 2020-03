Topjockey Frankie Dettori over effect van corona virus: ‘Het is hart verscheurend’

De corona uitbraak heeft op iedereen in de wereld effect. Zo ook op de paardenrennen-tak van onze sport. Topjockey Frankie Dettori gaf zijn mening over wat volgens hem het "hart verscheurende" effect is van de covid-19 uitbraak voor zijn thuisland Italië en de lange termijn schade die de ren-industrie er aan overhoudt.

Meer dan 10.000 mensen in Italië zijn al overleden aan de gevolgen van het virus en Dettori maakt zich zorgen om z’n moeder, die een half uur van Milaan woont: “Ze heeft een longontsteking gehad in het verleden, dus moet ze erg voorzichtig zijn, want als ze dit virus krijgt, kan het zo maar zijn dat ze het niet overleeft,” klonk Dettori bezorgd. “Mijn vader gaat naar Marokko in de winter, dus hij zit in lockdown, hij is 79 jaar oud. Ik heb dus ouders die voorzichtig moeten zijn. Het zorgt voor grote zorgen voor iedereen, het raakt ieders leven.”

Ruim €6000

Dettori probeert waar hij kan zijn thuisland te helpen. Zo heeft de jockey ruim €6000 opgehaald voor het Italiaanse Rode Kruis via een crowd-funding actie. “Stel je eens voor als je alle doodskisten in een weide zou zetten, hoe groot de weide dan wel niet zou zijn, het is hart verscheurend,” zei Dettori tegen BBC5 Live Sports Special. “Het lijkt eindeloos en elke dag hopen we dat je kan lezen dan het iets beter gaat, maar het lijkt er niet op dat het minder wordt. Om vrienden en familie in Italië te hebben baart zorgen.” Tot nu toe gaat het goed met de familie van Dettori, aangezien ze al drie weken het huis niet verlaten hebben.

Vier ochtenden trainen

Vier ochtenden in de wijk traint Dettori met zijn trainer. “Het is wel een beetje behelpen, aangezien de trainer tegen je moet schreeuwen omdat we twee meter van elkaar af moeten staan,” zei de jockey. “De paarden moeten er nog steeds uit, ze moeten nog steeds beweging krijgen en ze moeten nog steeds gevoerd worden. Echter nemen we wel voorzorgsmaatregelen, we dragen handschoenen en dragen maskers. We willen pogen dit virus te verslaan.” Het houdt de jockey in ieder geval bezig, maar het is wel heel surrealistisch voor hem. “Op een mooie lente ochtend denk je het ziet er goed uit en het race seizoen gaat starten en dan zijn we allemaal soort van geblokkeerd.”

Frank Detorri is een van de beste jockeys van de wereld, al dan niet de beste. Zo reed hij 19 Group 1 winnaars in 2019, nu mist hij iets de motivatie om fit te blijven tijdens deze tijden. “Ik heb een gym, maar het is moeilijk gemotiveerd te raken als je het licht aan het eind van de tunnel niet kunt zien. We weten niet wanneer we weer van start kunnen.” Hij moet toegeven dat z’n dieet niet optimaal is op het moment. “Ik eet nu twee keer daags, en dat doe ik normaal nooit. Dat m’n zus over is vanuit Italië en niet terug kan, helpt ook niet mee, omdat ze een hele goede kok is.”

Schade op lange termijn

Detorri denkt wel dat deze virus uitbraak op lange termijn schade veroorzaakt aan de rensport: “We gaan hier niet zonder schade uitkomen,” zei hij. “De economie gaat erop achteruit en paardenrennen is een luxe sport. Mensen kopen paarden voor het plezier en door deze situatie hebben we misschien geen investeerders meer. Daardoor verliezen we misschien sponsoren. Het gaat elke sport schaden en daar moeten we op voorbereid zijn.”

Bron: Racingpost/Horses.nl