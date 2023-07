Muntjewerff, Bergman, Liefhebber en Van Hese en Giesen kampioen op NK TREC

Afgelopen weekend vonden de Nederlandse Kampioenschappen TREC plaats op het Nederlands Hippisch Centrum in Ermelo. Dit evenement werd georganiseerd door Stans Peters van TREC club Nederland in samenwerking met de KNHS. Het kampioenschap trok enthousiaste deelnemers uit het hele land, die streden om de felbegeerde titels in verschillende klassen.

In de T1 klasse was het Iris Muntjewerff die met haar trouwe partner Vangely de titel van kampioen veroverde. Vannie is inmiddels 20 jaar oud en al sinds zij jaarling is bij Iris. Samen hebben ze talloze avonturen beleefd. Na een TREC-pauze van 10 jaar maakte Iris dit seizoen haar rentree in de sport, ditmaal als individuele (solo) deelnemer. Het Nederlandse Kampioenschap TREC was haar derde wedstrijd sinds haar terugkeer. Iris beoefent de sport puur voor haar plezier en heeft enorm genoten van het evenement.

Dewi Bergman-Van Mechelen

In de T2 solo klasse ging de kampioenstitel naar Dewi Bergman-van Mechelen met Namur da Caniceira. Deze combinatie vormt nog geen jaar een team, maar Dewi heeft al eerder ervaring opgedaan in de TREC-sport met andere paarden. Opie, zoals de 6-jarige Lusitano ruin thuis wordt genoemd, is nog relatief onervaren in TREC en heeft voor het eerst solo deelgenomen aan het kampioenschap. Het doel was vooral om waardevolle ervaring op te doen voor de toekomst, want de ambitie is er om in het volgende seizoen naar een hoger niveau door te groeien. Yaël Wessel-de Haan debuteerde met haar 6 jarige Mila op dit niveau en zat Dewi goed op de hielen. Door de ex-equo regeling waarbij de POR score doorslaggevend is, greep Yaël helaas net naast de titel. We hopen nog veel van beide combinaties te gaan horen.

Jonne Liefhebber en Anouk van Hese

In de T2 equipe klasse waren het Jonne Liefhebber met Disaronno en Anouk van Hese met Contessa’s GP Candyboy die hun titel als Nederlands kampioenen wisten te prolongeren. Als juniorruiters hebben ze indruk gemaakt door met uitstekende scores opnieuw alle volwassenen achter zich te laten. Het Nederlandse Kampioenschap diende als een goede voorbereiding op het aanstaande Europees kampioenschap in Spanje, waar ze op 1 en 2 september namens Nederland zullen deelnemen in de juniorenklasse. De komende weken zullen zij hun prestaties nog verder proberen te optimaliseren door middel van training.

(Er waren geen deelnemers in de T3 klasse tijdens dit kampioenschap)

Renske Giesen prolongeert titel in T4

In de T4, de hoogste klasse, veroverde Renske Giesen met haar 10-jarige KWPN-merrie Infinity de kampioenstitel. Renske was vorig jaar ook Nederlands kampioen geworden in deze klasse. Ze neemt graag deel aan wedstrijden op het hoogste niveau, maar deze worden niet vaak georganiseerd in Nederland. Daarom neemt ze regelmatig deel aan internationale wedstrijden in het buitenland. Onlangs won zij een wedstrijd in Duitsland, wat haar goed heeft voorbereid op het Nederlandse Kampioenschap. Ondanks de druk van de favorietenrol heeft Renske laten zien dat ze tot de absolute top van de TRECsport behoort. Met de twee recente overwinningen heeft Renske de eerste helft van het kwalificatietraject voor de Europese kampioenschappen van 2024 reeds op zak.

KNHS wil zich inspannen voor ontwikkeling van TREC

De directeur van de KNHS, Patrice van Assendelft, was op de tweede dag aanwezig om de sport van dichtbij mee te maken, de sfeer te proeven en gesprekken te voeren met deelnemers, organisatoren en vrijwilligers. Hij was aangenaam verrast door de ontspannen en gezellige sfeer onder de ruiters en de zichtbare vreugde die zij en hun paarden beleefden tijdens het uitoefenen van hun sport. Van Assendelft reikte de kampioensdekens en prijzen uit, die werden gesponsord door Sir Lancelot, Powerplate Benelux en Platinum Performance. Tijdens de prijsuitreiking sprak hij lovende woorden over de sport en benadrukte hij de inzet van de KNHS om zich in de toekomst extra in te spannen voor de ontwikkeling van deze tak van paardensport.

Met de succesvolle Nederlandse Kampioenschappen TREC achter de rug, kijken de ruiters en organisatoren met trots terug op een geslaagd evenement. Het niveau van de deelnemers was hoog en het enthousiasme en de passie voor de paardensport waren duidelijk zichtbaar. De TREC- en Traditional Working Equitation-gemeenschap in Nederland blijft groeien, en met de steun van organisaties zoals TREC club Nederland en de KNHS, zal de sport zich verder ontwikkelen en bloeien.

