WK TREC Barcelona: Renske Giesen 15e en Dewi Bergman 30ste

Renske Giesen met Infinity en Dewi Bergman-van Mechelen met Namur da Caniceira vertegenwoordigden Nederland van 2 tot en met 5 september tijdens het FITE Wereldkampioenschap TREC in Barcelona. Giesen eindigde als vijftiende. Bergman-van Mechelen sloot haar eerste WK af op de 30e plaats.

Rick Helmink Door

Voor Giesen en de KWPN-merrie Infinity (Vingino x Berlin) betekende Barcelona opnieuw een optreden op het hoogste internationale niveau. De combinatie reed al meerdere internationale kampioenschappen en veroverde in 2025 de Europese titel. Voor Bergman-van Mechelen en de negenjarige Lusitano Namur da Caniceira (Zaïre x Soberano III) was het hun eerste wereldkampioenschap samen.

Uitdagende POR

Het WK begon met de POR, het oriëntatieonderdeel van TREC. De route voerde door het bergachtige gebied rond Barcelona en bleek bijzonder uitdagend. Volgens Giesen, die inmiddels veel internationale kilometers en kampioenschappen achter haar naam heeft staan, was dit de zwaarste POR die zij tot nu toe op een kampioenschap reed.

Naast de navigatie kregen de combinaties te maken met flinke hoogteverschillen en technisch veeleisende paden. Dat vroeg niet alleen om nauwkeurig kaartlezen en het rijden van de voorgeschreven snelheden, maar ook om goede coördinatie, conditie en veel vertrouwen tussen paard en ruiter.

Giesen klimt in klassement naar 15e plaats

Na de POR volgden op zaterdag de MA, waarin controle over de gangen centraal staat, en de PTV: een parcours met zestien natuurlijke en technische hindernissen. Giesen en Infinity lieten in de MA en PTV sterk en constant werk zien en wisten grote fouten te vermijden. Daarmee klom de ervaren combinatie op de slotdag nog flink in het klassement en sloot het wereldkampioenschap uiteindelijk af op de vijftiende plaats.

Eerste WK voor Bergman-Van Mechelen

Voor Bergman-van Mechelen en Namur da Caniceira was Barcelona vooral een belangrijke volgende stap in hun internationale ontwikkeling. De combinatie voltooide alle drie de onderdelen en eindigde als 30e. In de MA lieten zij onder meer een sterke langzame galop zien en ook in de PTV werden verschillende onderdelen foutloos afgewerkt.

Dewi Bergman-van Mechelen met Namur da Caniceira

Voor Bergman-van Mechelen was juist het volbrengen van dit WK met haar relatief jonge paard een resultaat om trots op te zijn. De combinatie reed pas in 2024 het eerste internationale kampioenschap en stond twee jaar later voor het eerst aan de start van een wereldkampioenschap.

Wereldtitel voor Vincent Combes

De wereldtitel ging naar Frankrijk. Vincent Combes nam na een foutloze POR de leiding en wist die positie ook tijdens de overige onderdelen vast te houden. Zijn landgenoten Lisbeth Lumpp en Amanti Muller completeerden het volledig Franse individuele podium.

Ook in de landenwedstrijd ging het goud naar Frankrijk. Spanje eindigde als tweede en Zwitserland pakte het brons.

Uitslag

Bron: Persbericht