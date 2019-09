Triple Crown-winnaar American Pharoah dekte 366 paarden in 2019

Triple Crown-winnaar American Pharoah verhuisde dit voorjaar naar de Coolmore Stud in Australië en stelde hem vanaf 2019 ter dekking voor $ 66.000,00. Vanaf januari 2019 tot op heden heeft American Pharoah 366 natuurlijke dekkingen verricht. Gelet op de duur van het dekseizoen bediende de hengst dus meer dan twee merries per dag en verdiende daarmee miljoenen. De Amerikaanse Jockey Club onderzoekt de mogelijkheden om het aantal dekkingen van volbloedhengsten tot 140 per jaar te beperken en treedt daarbij in nauw overleg met fokkers en eigenaren.

In tegenstelling tot andere takken van paardensport is vanaf het ontstaan van de wereldwijde rensport de gouden regel dat Engelse volbloedhengsten alleen natuurlijke dekkingen mogen verrichten, waarbij de merrie naar de hengst wordt gebracht. Rietjes met zaad waarmee een merrie kunstmatig geïnsemineerd wordt, is verboden voor de rensport met Engelse volbloeds. De Arabische volbloeds in de rensport werken sinds een paar jaar wel met rietjes.

366 dekkingen

Na 37 jaar wachten won de driejarige American Pharoah (Pioneer of the Nile x Littleprincessemma) in 2015 de Triple Crown in de USA. Als vierjarige ging de hengst in februari 2016 de fokkerij in en begon op de Ashford Stud (een satellietstoeterij van Coolmore) in Kentucky aan zijn dekcarrière. Hij dekte vanaf februari 2016 208 merries. In 2017 dekte de hengst 214 merries en in 2018 182 merries. Na een rustperiode van drie maanden vloog Coolmore de hengst naar haar stoeterij in Australië en stelde hem vanaf 2019 ter dekking. Tot op heden heeft American Pharoah 366 dekkingen verricht, de hengst bediende dus meer dan 2 merries per dag.

Aantal dekkingen beperken tot 140

De Amerikaanse Jockey Club onderzoekt de mogelijkheden om het aantal dekkingen tot 140 per jaar te beperken en treedt daarbij in nauw overleg met fokkers en eigenaren. Dat er in de USA vanaf 2007 tot 2020 ruim 17.000 veulens minder zijn geboren en het aantal dekhengsten vanaf 2007 nog slechts 43 betreft, die qua dekkingen overuren draaien, maakt dat de Jockey Club het onderzoek is gestart.

Interessante discussie

Het zal voor de wereldwijde volbloedindustrie met miljarden aan omzet een interessante discussie en uitslag gaan worden. Dat geldt ook voor discussie over het besluit om het zweepgebruik door een jockey in de races te gaan verbieden. Het besluit dat de California Horse Racing Board al heeft ingevoerd voor haar renbaan Santa Anita Park en op meer Californische renbanen zal worden ingevoerd, heeft veel stof en discussie doen opwaaien. Temeer nu de Canadese Jockeyclub het besluit van Californië heeft omarmd.

Bron Horses.nl