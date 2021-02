True Self wint de Neom Turf Cup 2021 – De Vries vijfde in STC 1351

Twee rijkgedoteerde races in Saoedi Arabië vandaag. De Neom Turf werd gewonnen door True Self, met jockey Hollie Doyle in het zadel. De STC 1351 Cup ging naar Spaces Blues onder William Buick. In deze ren werd Adrie de Vries vijfde met Land of Legends.

Met de Neom Turf over 2.100 meter op gras, een race gedoteerd met $ 1 miljoen, vond vandaag de aftrap van de Saudi Cup rennen 2021 plaats op de grasbaan van de King Abdulaziz Racetrack.

Uitgekiend

Twaalf deelnemers vertrokken voor deze ren aan hun avontuur en op papier waren Channel Maker, For the Top en Tilsit de te kloppen paarden. Het was echter Hollie Doyle op de achtjarige merrie True Self (Oscar x Good Thought) die bepaald niet viel uit te vlakken. In een goed uitgekiende ren kwamen Doyle en True Self als eerste over de streep met 1 ¼ lengte daarachter Channel Maker op 4 ¾ lengte gevolgd door Emirates Knight.

Doyle vertelde na afloop: “Ondanks de regen hier, was de grasbaan goed en ik kon zoals besproken het eerste deel van de ren goed gas geven. Als de merrie dan nog iets in de tank overhad mocht ik haar laten gaan. Bij het uitkomen van de laatste bocht voelde ik dat True Self nog genoeg overhad en zij vloog over de laatste tweehonderd meter. Het is mijn eerste rit ooit voor trainer Willie Mullens en ik vermoed dat van al mijn ritten van vandaag, die op True Self de kansrijkste zou zijn.”

Plannen

Mullins, die vanuit huis naar de ren keek, zei achteraf dat hij dik tevreden was over de prestatie van paard en jockey en dat een deel van de plannen voor True Self al goed hebben uitgepakt. De merrie prolongeerde haar titel in de Queen Elizabeth Stakes afgelopen november in Australië en die ren staat ook dit jaar op het programma. Over de rennen die vanaf nu tot november zullen plaatsvinden gaat de trainer eerst met de eigenaren overleggen.

The STC 1351 Turf Sprint

De tweede ren op gras was de met $ 1.000.000 gedoteerde STC 1351 Cup. Eerder bedroeg de afstand 1.400 meter, maar dat werd gewijzigd naar 1.351 meter, dezelfde afstand als de naam van de sponsor. Met elf sprinters van wereldformaat werd het een hele mooie ren met een prachtige finish van drie paarden naast elkaar. Het was de vijfjarige hengst Space Blues (Dubawi x Miss Lucifer) onder William Buick die voor Godolphin als eerste de neus over de finishlijn stak en daarmee $ 600.000 in de wacht sleepte.

Het paard had sinds augustus vorig jaar niet gekoerst, maar dat deerde hem niet. In de laatste tweehonderd meter koers vloog de combinatie naar de finish. Op ¾ lengte daarachter volgde Frankie Dettori op Dark Power die met ¼ lengte Urban Icon met Joel Rosario in het zadel achter zich liet. Charlie Aplleby: “Space Blues ging vorige week naar Meydan voor een renbaangalop met Secret Advisor en wij waren blij met de manier waarop het paard galoppeerde. Hij heeft een goede voorbereiding in Europa gehad met zijn overwinning van de Group I Prix Maurice de Gheest over nagenoeg dezelfde afstand als de ren van zonet. Als het paard op stoom is, is hij moeilijk in te halen en ik hoopte dat de baan niet te snel zou zijn. Het paard is er één voor de Al Quoz Sprint tijdens Dubai World Cup rennen. William Buick voegde daaraan toe: “we gingen goed van start en het tempo was perfect voor Space Blues.”

Adrie de Vries

Adrie De Vries die Land of Legends bereed, werd vijfde en haalde daarmee nog $ 30.000 binnen voor Godolphin. De Vries: “Onze start was goed en wij verloren door de snelheid een beetje onze positie in de ren. In de laatste rechte lijn kwam hij echter goed terug. Ik denk dat een afstand van 1.400 meter hem beter past.”

