Afstammelingenkeuring tuigpaard-hengsten op 21 en 22 augustus

De afstammelingenkeuring tuigpaard vindt plaats op 21 en 22 augustus, waarbij de veulens van vijf hengsten worden beoordeeld. Op woensdag 21 augustus gaat de hengstenkeuringscommissie op pad om de aanvullende collectie van de hengsten Martin Morero (Atleet uit Toos ster van Larix, fokker H. Hazelaar) en Sallandt’s Long Train Running (Renvyle The Real Deal uit Sallandt's Gillyflower van Plain’s Liberator) om 9:30 uur te bekijken in Enschede. Om 13:00 uur wordt de collectie van Olympus HS (Icellie uit Indalina elite pref IBOP (tuig) PROK van Colonist, fokker H. Minkema) beoordeeld in Hoornsterzwaag.