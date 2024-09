CH Houten: Oberon wint hengstencompetitie, Marcel Ritsma wordt Nederlands kampioen tweespannen

Op het CH Houten 3.0 stonden naast de goedgevulde overige tuigpaardrubrieken ook de finale van de Westfort-hengstencompetitie en het Nederlands Kampioenschap tweespannen op het programma. Oberon won in Houten de hengstencompetitie en werd daarmee de overall winnaar. De Nederlandse tweespantitel ging naar de Noordelijke rijder Marcel Ritsma met de vossen Gerran PSH (v. Atleet ) en Jack Daniel's (v. Manno) van Stal Pos.

Zes tweespannen gingen voor die tweespantitel, drie mochten naar de finale. Dat werd een spannende strijd want in de top lag het dicht bij elkaar. Het was Marcel Ritsma die tenslotte zijn chique vossen van de familie Pos als eerste op mocht stellen. Zij vormen al diverse jaren een zeer succesvol span en dit geroutineerde duo pakte het ook nu ook zeer zelfverzekerd aan. Fier, frank en vrij in hun houding met daarbij de nodige actie tonend, zo wisten zij deze titel binnen te halen.

Reservekampioen

Ook een span met veel ervaring werd gevormd door de vossen Jonkheer (v. Eebert) en El Nino V (v. Atleet) van de zuidelijke rijder Martien Verboord. Hij werd reservekampioen. Zijn paarden showden zich met veel elan en dans en waren mooi gelijk in hun hoofdhouding hetgeen nog eens extra werd geaccentueerd door hun ongeveer dezelfde blessen. Met veel cadans in hun bewegingen en een mooi gelijk, verwegbrengend voorbeen gebruik showde dit span zich waarbij daar hun hoge aftekeningen aan hun benen hun mooie gelijke voorbeen bewegingen nog eens extra accentueerden.

Indruk

De noordelijk rijder Derk Jan Mekkes presenteerde zijn span Roelofsen Horse Trucks Jefferson (v. Eebert) en RHT Johnson (v. Manno) en ook dit geroutineerde span weet hoe de hazen lopen. Het zijn twee paarden met formaat en het totaal beeld van dit goed bewegende span maakte ook indruk want er komt echt iets aan.

Westfort-hengstencompetitie

Vandaag was dan die finale in Houten waaraan vier hengsten deelnamen. Dat waren de Icellie-zoon Olympus HS (f. Henk Minkema uit de Wilgen) van Handelshuis Schuttert met Harrie van Middelaar, de Icellie-zoon Oberon (f. Harrie Tonnaer uit Ysselsteyn) van Gebr. van Manen met Robbie van Dijk, de Urgent-zoon Norbert FS (f. J. Bloemert uit Staphorst) van en met Freek Saris en de Bocellie’s Matteo-zoon Neon GSM van fokker Jan Thijs Seinen uit Staphorst en Albert Lueks met Lieke Lueks.

Format

Aanvankelijk stonden er vijf wedstrijden in het kader van de Westfort-hengstencompetitie 2024 op het programma. Die waren gepland in Stegeren, Coevorden, Lunteren (NTD), Blauwhuis met de finale in Houten. Coevorden verviel zodat er drie wedstrijden en de finale overbleven met als verplichting deelname aan alle drie wedstrijden plus de finale waarbij de twee beste wedstrijden en de finale meetelden voor de eindstand. Bij gelijke stand was de winst in de finale bepalend.

Gelijkstand

Met tweemaal een eerste plaats en eenmaal een tweede plaats ging Olympus HS de finale in. Oberon had één keer gewonnen en werd eenmaal tweede en eenmaal derde. Met het laten vallen van die tweede plaats kon Olympus HS bij winst vandaag de competitie winnen. Won Oberon en schrapte hij de derde plaats dan eindigden beide hengsten op 29 punten en dan gaf de uitslag van deze laatste wedstrijd de doorslag.

Arbiter beslist

Met vier hengsten ging de wedstrijd dus van start waarbij Joop van Wessel, Piet van Hoof en arbiter Sybren Minkema de jury vormden. De voorlopige opstelling werd Oberon, Olympus HS, Neon GSM en Norbert FS. Daarvan mochten er twee nogmaals de strijd aangaan. De twee juryleden kwam na een enigszins langdurende herkansing niet tot een eensluidende beslissing zodat de arbiter er aan te pas moest komen. Die plaatste Oberon op kop en Olympus HS werd dus tweede.

Constante opwaartse beweging

Sybren Minkema brengt zelf Friese paarden uit en zegt geweldig te hebben genoten van deze vier hengsten. Het was voor de eerste keer dat hij de hengstencompetitie beoordeelde. Sybren Minkema: “Ik was me heel goed bewust van mijn belangrijke taak als arbiter. Je moet de beslissing snel nemen als je wordt ingeschakeld. Die beslissing maak je niet op het moment dat je in actie moet komen, die maak je op basis van het presteren van de hengst tijdens de hele wedstrijd. Toen ik gevraagd werd om de winnaar aan te wijzen heb ik de beslissing gemaakt op basis van wie ik steeds voor mezelf als winnaar in gedachten had, namelijk Oberon omdat hij de gehele course zeer constant presteerde. En heel belangrijk: omdat hij altijd opwaarts beweegt en vrij en blij in het front was. En hij maakte de passen goed af. Olympus HS is ook een super goed paard en een hele mooie verschijning. Hij heeft een goed achterbeengebruik maar hij zou in het geheel genomen nog iets meer lichaamsgebruik mogen tonen waardoor hij dan meer bodem kan nemen. Olympus ging naar mate de tweede omloop vorderde met name na het hand veranderen wel steeds beter terwijl Oberon er wel iets meer moeite meekreeg. Maar zoals ik al zei heb ik de de hele wedstrijd meegenomen bij deze beslissing.”

Neon GSM en Norbert FS

De hengst Neon GSM had niet voldaan aan de verplichting wat aantal deelnames betreft. Hij werd vandaag derde maar kon dus niet in de eindstand opgenomen worden. Plaats vier was voor Norbert FS. Joop van Wessel lichtte deze twee hengsten toe: “Neon liet een goede verrichting zien, maar zou in z’n totaliteit iets meer in het lichaam mogen sluiten. Norbert kwam heel goed binnen en liet toen een goede verrichting zien, maar kon dat niet helemaal tot het einde toe volhouden.” Norbert FS kwam uit op 22 punten.

Bron: KWPN