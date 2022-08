Cizandro preferent verklaard

Een bijzonder moment tijdens de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren. Na de show van de Patijn-nakomelingen bleef Cizandro, via zijn vader Waldemar een kleinzoon van Patijn, binnen en dat bleek niet voor niets. Cizandro was al keur, maar hij mag nu aansluiten in het rijtje van de groten der aarde: Cizandro werd preferent verklaard.

Een emotioneel moment voor alle betrokkenen rondom de zoon van Waldemar (uit Uizandra ster pref van Manno, fokkers gebroeders Den Otter). Robbie van Dijk was gedurende jaren zijn vaste rijder: “Ik heb met zijn vader gereden en die was al bijzonder, maar Cizandro was altijd gruwelijk genieten. Die vechtlust van hem in de ring, heel apart, en dat geeft hij door met zijn nakomelingen. Zijn vrouw Chantal vervolgt: “Hij is geen gewoon paard, maar een echt mensenpaard. Ik zette hem op de wasplaats bij Van Manen en hij keek me aan zo van: ‘dit was het, he?’ Hij wist het gewoon. Maar hij blijft in ons hart en hij is van ons, van ons allemaal!”

Echte fokhengst

Volgens Lammert Tel, als voorzitter van de hengstenkeuringscommissie, lichtte de fokkerij van Cizandro toe. Volgens Tel is Cizandro een echte fokhengst die tuigtypische veulens fokt met opvallende fronten en veel actie. Onder andere Heideroos, Hirona, Hubert VDM, Hertog Jan, Renvyle Immondro en Jack Sparrow voeren allemaal terug op deze preferente hengst. In 2013 was het Patijn die het hoogste predicaat kreeg toebedeeld en daarna volgde er gedurende negen jaar geen hengst meer. Vanaf nu mag ook Cizandro toegevoegd worden aan het rijtje preferente hengsten.

Bron: KWPN