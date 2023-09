Dekhengst Lanto HBC verkocht als sportpaard

Na vijf dekseizoenen op het station van Harry van Middelaar is Lanto HBC (Delviro HBC uit Urby V ster pref van Patijn, fokker D. van der Boon uit Noardburgum) verkocht als sportpaard aan de familie Pos. Van de vier fokjaren zijn er tot nu toe 246 kinderen geregistreerd. Van zijn oudste jaargang werden negen merries ster en ook zes hengsten werden ster verklaard. Hiervan werden er drie aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

”De afnemende belangstelling als dekhengst heeft ons ertoe gebracht om de hengst te verkopen. Wij zijn ervan overtuigd dat hij over een aantal jaren de echte fokwaarde en waardering krijgt die hij als tuigpaardhengst verdient. Wij kijken met veel belangstelling uit naar zijn oudste kinderen straks in tuig. Zeker in de mensport worden de Lanto’s zeer gewaardeerd en brengen hoge prijzen op,” zo schrijft de HBC stal in hun persbericht. Er is nog diepvriessperma voorhanden op de HBC Stal.

”De prachtige weg die Lanto heeft afgelegd, onder andere kampioen als driejarige op de hengstenkeuring, verrichtingskampioen en zijn topprestaties in de sport, zijn volledig te danken aan de inzet van Harry en Ancilla van Middelaar. Onze dank daarvoor. Wij wensen de koper van Lanto veel plezier met deze topper. Ook wij zullen daar straks van genieten.”

Bron: HBC stal