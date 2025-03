Een spectaculair evenement voor Paardenliefhebbers!

Het wachten is bijna voorbij! Het nieuwe wedstrijdseizoen staat op het punt te beginnen en op zaterdag 5 april vanaf 15:00 uur kunnen liefhebbers van de aangespannen sport volop genieten tijdens de Twentse Tuigpaardendag in manege De Hoffmeijer te Ambt Delden.

Tijdens deze bijzondere dag komen tuigpaarden, hackney’s en Friese paarden op indrukwekkende wijze in actie. Bewonder hun elegantie en kracht in uiteenlopende shows: aan de hand, in tuig en onder het zadel. Ook verschillende KWPN-hengsten laten zich van hun beste kant zien, zowel aan de hand als aangespannen. Een echte blikvanger wordt de spectaculaire presentatie van het Friese paard door Stal Hoekstra. Daarnaast geven eventingruiters een mooie clinic en ook de trekpaarden en ponyclubs zijn van de partij.

Als hoogtepunt van de dag verzorgt Aris van Manen een inspirerende clinic. Een unieke kans voor liefhebbers van de sport en fokkerij om waardevolle ideeën op te doen en volop te genieten van de wereld van de aangespannen sport.

Mis dit spektakel niet! Kom op zaterdag 5 april naar manege De Hoffmeijer in Ambt Delden en beleef een spannende dag vol prachtige paarden en adembenemende shows. Wij kijken uit u te verwelkomen!

Meer informatie