Fantijn treedt in voetsporen van vader Patijn en is Tuigpaard van het Jaar

De geruinde KWPN-hengst Fantijn werd tijdens de Nationale Tuigpaardendag uitgeroepen tot Tuigpaard van het Jaar. Het verhaal van het Tuigpaard van het Jaar is een sprookje dat twee families bij elkaar brengt.

Bijzonder is dat de huidige eigenaar en rijder van huis uit een eigen geschiedenis hebben met dit op en top tuigpaard. De eigenaar omdat zijn vader de vader van dit tuigpaard heeft gefokt, de ander omdat zij met diezelfde hengst al op jonge leeftijd heel succesvol is en omdat wijlen haar opa dit tuigpaard van het jaar heeft gefokt. Hij treedt hiermee in de voetsporen van zijn vader Patijn, die in 2008 Paard van het Jaar werd.

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan

Het verhaal van Fantijn (Patijn uit Uderose keur pref van Manno) staat niet alleen bol van prestatie, maar ook van toevalligheden. Linda Boelens verkocht na het overlijden van haar opa de helft van Fantijn, waarna hij kampioen van de hengstenkeuring werd en zijn weg in sport en fokkerij vond. Linda vond haar weg in het leven, zonder dat er nog ruimte voor tuigpaarden was. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Na 12 jaar niet op de bok gezeten te hebben, kruipt ze in 2016 weer achter een tuigpaard en twee jaar later staat Fantijn bij Linda Boelens en Lammert Tel op stal. En sinds die tijd zijn er al heel wat kampioenschappen behaald. Recent werd dit duo in Norg kampioen en dat is ongetwijfeld niet het laatste succes van dit kampioensduo.

Bron: KWPN