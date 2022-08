Fraaie overwinning voor Martien Verboord in Norg

In Norg bleek de tandem-competitie ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje 2022’ een zeer waardevolle toevoeging op het programma. Deze, door de Provincie Drenthe mogelijk gemaakte meerspancompetitie, kende acht deelnemers, een record! Het grote terrein in Norg, zonder hindernissen, was bij uitstek geschikt voor deze volle rubriek en de rijders showden hun tandems dan ook optimaal.

Na de eerste omloop was er een definitieve vijfde plaats voor Richard Hofstra met Any Time (v. Patijn) en Let’s Be (v. Atleet) van de combinatie Hofstra/De Jong. Teus van Laar werd fraai zesde met Ebert (v. Unieko) en James (v. Manno), gevolgd door Niek Alting uit Jipsingboertange met Emerson (v. Manno) van de maatschap Alting en Luitenant (v. Fantijn) van de combinatie Alting/Ruinemans en Jochum Boonstra met Dondroniem (v. Uromast) en Endre (v. Morocco Field Marshall). Voor Jochum Boonstra was het zijn debuut met een tandem en dat verliep best.

Vier overrijders

Bij overrijden was het aan vier rijders om de strijden om de meeste punten in de competitie, Jan Jordans, Martien Verboord, Derk Jan Mekkes en Leendert Veerman. Van alle deelnemers moest Martien Verboord uit het Brabantse Vlijmen de meeste kilometers maken naar Norg en dat was niet voor niets want het oranje lint was voor zijn tandem El Nino B (v. Atleet) en Jonkheer (v. Eebert).

Groeien in de competie

De vossen vormen al enkele jaren een best span maar groeien als tandem ook enorm in de competitie. In De Wijk werden ze nog vijfde, in Schoonebeek was het de tweede plek en nu een prachtige overwinning. Hij ontving de felicitaties uit handen van de heer Henk Brink, gedeputeerde van de Provincie Drenthe.

Derk Jan Mekkes gaf zich met Roelofsen Horsetrucks Hugo (v. Patijn) en Roelofsen Horsetrucks Jefferson (v. Eebert) zo maar niet gewonnen. Hij werd dit keer tweede maar gaat wel aan de leiding in de tussenstand van de competitie. Derde in de wedstrijd werd Jan Jordans met King (v. Fantijn) en Barend (v. Marvel), hij deelt de tweede plaats in de tussenstand met Martien Verboord. De enige Drentse deelnemer aan de competitie, Leendert Veerman uit Wittelte, winnaar in De Wijk werd nu vierde met Action Quality Amadeus (v. Saffraan) en Action Quality Eribo (v. Manno). In de tussenstand bezetten ze ook de vierde plek.

De volgende wedstrijd, tevens finale, is op 17 augustus in Exloo.

Bron: Persbericht