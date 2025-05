Fries tuigconcours: Kees 531 wint hengstenrubriek, Gys pakt nationale Ereklasse

Het Friezenconcours in Lunteren vierde zaterdag haar 15e editie met een recordaantal deelnemers. Bij de Friese dekhengsten voor de concourswagen ging de winst voor het tweede jaar op rij naar de zesjarige stamboekhengst Kees 531 (v. Tjebbe 500). In de Nationale Ereklasse was het bekende Friese tuigpaard Gys (v. Tsjalle 454) de winnaar.