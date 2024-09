Gerran PSH en Jack Daniël’s Nederlands Kampioen tweespannen

De organisatie van CH Houten 3.0 afgelopen weekend was er weer in geslaagd een bijzonder fraai en inmiddels niet meer weg te denken nationaal tuigpaarden evenement op poten te zetten. Een onderdeel van dit concours was het Nederlands Kampioenschap tweespannen. Dat ging naar de Noordelijke rijder Marcel Ritsma met de deftige vossen van Stal Pos.

Zes tweespannen gingen voor die tweespantitel, drie mochten naar de finale. Dat werd een spannende strijd want in de top lag het dicht bij elkaar. Het was Marcel Ritsma die tenslotte zijn chique vossen Gerran PSH (v. Atleet ) en Jack Daniel’s (v. Manno) van de familie Pos als eerste op mocht stellen. Zij vormen al diverse jaren een zeer succesvol span en dit geroutineerde duo pakte het ook nu ook zeer zelfverzekerd aan. Fier, frank en vrij in hun houdining met daarbij de nodige actie tonend, zo wisten zij deze titel binnen te halen. Vermeldenswaardig is dat Marcel Ritsma eerder op de dag ook al de overwinning wist te behalen met het jonge bruine span van Stal Pos. In deze rubriek kwamen ook al zes tweespannen in de baan. Dat was weleens anders maar die toename van aanspanningen is dit jaar overal waar te nemem in alle rubrieken.

Concurrentie

Ook een span met veel ervaring werd gevormd door de vossen Jonkheer (v. Eebert) en El Nino V (v. Atleet) van de zuidelijke rijder Martien Verboord. Hij werd reservekampioen. Zijn paarden showden zich met veel elan en dans en waren mooi gelijk in hun hoofdhouding hetgeen nog eens extra werd geaccentueerd door hun ongeveer dezelfde blessen. Met veel kadans in hun bewegingen en een mooi gelijk, verwegbrengend voorbeen gebruik showde dit span zich waarbij daar hun hoge aftekeningen aan hun benen hun mooie gelijke voorbeen bewegingen nog eens extra accentueerder.

Indruk

De noordelijk rijder Derk Jan Mekkes presenteerde zijn span Roelofsen Horse Trucks Jefferson (v. Eebert) en RHT Johnson (v. Manno) en ook dit geroutineerde span weet hoe de hazen lopen. Het zijn twee paarden met formaat en het totaal beeld van dit goed bewegende span maakte ook indruk want er komt echt iets aan.

KWPN-hengsten in de top 3

In een limietklasse met maar liefst vijftien paarden wist de zeer royaal bewegende en groots optredende KWPN-hengst Leffe Blond (v. Dylano) in handen van Mark de Groot de tweede plaats te behalen. Vader Dylano van de comb. De Groot/Black Horses B.V. ging even later met Mark de Groot op kop in de ereklasse. Dylano is altijd een deftige verschijning en ging weer goed en met scherpte in zijn bewegingen van de vloer. In deze rubriek waren veertien paarden en de jury lijkt het soms niet zo eenvoudig te vinden om deze grote aantallen paarden op rij te zetten.

Grietje en Heliotroop

En dan hadden we de damesrubriek met maar liefst dertien deelnemers. Daar eisten twee KWPN-hengsten de hoogste plaatsen op. Het was Grietje Naber met haar hengst Heliotroop (v. Colonist) die op overtuigende wijze de winst wist te pakken. Mooi in het front, goed bewegend en daardoor steeds de aandacht op zich vestigend, zo liet Grietje haar hengst presteren. Lieke Lueks wist met de geheel anders maar ook sterk bewegende en met veel afdruk van de vloer gaande hengst Neon GSM (v. Bocellie’s Matteo) van de comb. Seinen/Lueks de tweede plaats binnen te halen. Even later werd Lieke met deze hengst derde in de Westfort-hengstencompetitie. In het kampioenschap grotemaat Hackney-hengsten werd de bij het KWPN erkende Hackney-hengst Sallandt’s Long Train Running (v.The Real Deal) van en met Lambertus Huckriede resevere kampioen bij het Nederlandsch Hackney Stamboek.

Bron: KWPN