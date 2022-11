Goedgekeurde dekhengst Lexington verkocht

Hans en Corrie Pos hebben de goedgekeurde dekhengst Lexington (v. Fantijn) verkocht aan Kees Koops. De menner die zijn paarden stalt bij de familie Chardon in Den Hoorn, wordt in de sport begeleid door Bram Chardon. Koops: ''Het is de bedoeling om hem in te zetten voor de meerspanwedstrijden.''

Voor Hans en Corrie Pos was het geen makkelijke beslissing om Lexington te verkopen. ”Het is natuurlijk nogal wat om je enige goedgekeurde dekhengst te verkopen, maar ik denk wel dat dit een goed besluit is geweest. Lexington gaat een prachtige carrière tegemoet en wij gaan met onze jonge hengsten weer nieuwe uitdagingen aan”, aldus Corrie.

‘Perfecte aanvulling op mijn stal’

Koops is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. ”Toen ik bij Ritsma Show Horse achter Lexington stapte voelde ik meteen dat het goed was. Hij was zeer fijn te rijden en deed met gemak hetgeen ik van hem vroeg. We hadden een klik. Lexington is de perfecte aanvulling op mijn stal.

