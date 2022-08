Greet Bergstra Bokaal voor de tiende keer naar Henk Hammers

De geweldig in vorm zijnde Lindrini leverde Henk Hammers zijn tiende Greet Bergstra Bokaal. De dochter van Hertog Jan streed ervoor en gaf de Nationale Tuigpaardendag een geweldige afsluiter in de Finale der Nationale om de Topsportmerrie van het Jaar.

De door de familie Kooyman uit Arkel gefokte Lindrini (Hertog Jan uit Dendrini keur IBOP-tuig sport-tuig van Manno) is het hele seizoen al in vorm, maar zoals Hammers op voorhand al zei: het moet nog wel gebeuren. “Bij ons draait het hele jaar om de Nationale Tuigpaardendag”, vertelde een geëmotioneerde Henk Hammers. “We hebben veel eigenaren die vertrouwen hebben in onze stal. We maken begin van het jaar een planning en voor ons is dit de belangrijkste dag van het jaar. We werken er lang naar toe en als dan hier alles samenkomt, zijn we hartstikke blij.”

Zilver en brons

De zilveren plak was voor Kibora V (Manno uit Ebora ster van Patijn, fokker familie Van Vemde uit Epe), die gepresenteerd werd door Lubbert van Oene. De bronzen plek op het erepodium was voor de schimmelmerrie Mareda (Idol uit Gareda ster van Cizandro, fokker J. de Lange uit Aadorp) en Berry van de Genugten.\

Bron: KWPN