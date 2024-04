Hoofdrollen voor Ilanda en Lanto PSH in Exloo

Op de Noordelijke Tuigpaardendag in Exloo werd gisteren de rubriek KWPN-merries aan de hand en in het tuig met afstand gewonnen door Ilanda PSH en de Grote Prijs werd gewonnen door Lanto PSH. Beide paarden realiseerden dit grote succes voor Stal Pos in handen van Marcel Ritsma.

Zeven KWPN-tuigpaardmerries presenteerden zich in de eerste instantie aan de hand en vervolgens werd hun aangespannen presentatie beoordeeld. Voor beide verrichtingen worden cijfers gegeven. De meeste merries hebben al een behoorlijke staat van dienst als concourspaard, waaronder meervoudig Nationaal Kampioen Ilanda. Ze is inmiddels van Hans en Corrie Pos, net zoals de winnaar van de grote prijs in Exloo, Lanto PSH.

Gebeeldhouwd hoofdje

Geen enkele merrie kon de cijfers 90 exterieur, 88 beweging, 89 totaal en 90 voor aangespannen presentatie van de elfjarige Ilanda (totaal 179) overtreffen. Het viel op dat haar aangespannen bewegingen nu haar bewegingen aan de hand overtroffen, dat was weleens anders. Aangespannen leek ze nu meer bodem te nemen en dat maakte het beeld heel fraai, waarbij het gebeeldhouwde hoofdje van Ilanda een blikvanger is. De elite-sport dochter van Eebert uit Alanda (ster van Manno, f. J.P.C. Ermens uit Oploo) was als tweejarige, driejarige en als keur/elite merrie meerdere malen Nationaal Kampioen.

Jara

Jara kwam met 88 punten en een totaalscore van 171 het dichtste bij. De keur sportmerrie van J. Kramer werd door Nico Calis gereden en klapte er weer met veel bravoure op en bewoog rondom ijzersterk. C.J.M. Boots uit Spanbroek fokte haar uit Trijnie (ster van Cizandro). De keurmerrie Mareda (Idol uit Gareda ster van Cizandro, f. J. de Lange uit Aadorp) werd derde met de punten 77-74-75,5 aangespannen 80 – totaal 155,5. De keurmerrie van Egbert en Els Kruiswijk werd gereden door Berry van der Genugten. Aan de inzet en actie ontbreekt het Mareda weliswaar nooit, maar in de topvorm van de NTD, waar ze derde werd, steekt ze nu zo vroeg in het seizoen nog niet helemaal.

Weer hoogtepunt

Weer een hoogtepunt was de afsluitende rubriek, de Grote Prijs van Exloo. De winnaars van de diverse limietklassen, de openklasse en de winnaar van de merries aan de hand/in tuig waren hierin uitgenodigd. Zes winnaars waren er, waarvan er vier terugkwamen. Marcel Ritsma had gekozen voor Lanto PSH, winnares Ilanda was zijn andere troef. De voormalige KWPN-hengst Lanto PSH (v. Delviro HBC), die inmiddels ruin is en winnaar van de derde limietklasse werd is vorig jaar verkocht aan de familie Pos en lijkt nu nadrukkelijk zijn carrière als concourspaard voort te zetten. Hij maakte indruk door met veel machtsvertoon op te reden, toonde veel voorbeen en sprong er met veel bravoure voor.

Grande Dame

De winnares van de openklasse Emaire (v. Manno) van Johan Kramer maakte het winnaar Lanto in handen van Nico Calis nog best moeilijk. Emaire dwingt veel respect af en ze bleef goed bij de les. Emaire was vorig jaar tweede op de NTD in de Grande Finale. Lanto en Emaire mochten overrijden, maar het bleef zoals het was. Niek Alting werd derde met Lord Liberty van Manon Alting-Veerman. De Fabuleus-nakomeling was de winnaar van de tweede limietklasse en trad zeer actievol op. Nico Calis jr. moest tegen zijn vader strijden met Olivier, die zich dit seizoen in de kijker rijdt. De blonde, vrolijke vos werd tweede in de limietklasse groep 1. Hij is een zoon van de voormalige KWPN hengst Image en Olivier doet in diverse punten denken aan zijn vader, zoals zijn ver wegbrengende voorbeengebruik. Daarbij zet hij zijn hals er echt op en dat maakt hem tot een zeer aansprekend tuigpaard. In dit selecte gezelschap werd Calis jr. vierde met dit jonge talent.

Hengstenpresentatie

Dit jaar werden er op de indoors ook al diverse KWPN-tuigpaardhengsten uitgebracht. Dat resulteerde in Ambt Delden in een overwinning voor Norbert FS (v. Urgent) met Freek Saris. In Exloo kwam Harrie van Middelaar in de baan met Olympus HS (v. Icellie) van Handelshuis Schuttert, waarmee hij de limietklasse groep 1 won. Albert Lueks werd derde met Neon GSM (v. Bocellies Matteo).

Bron: KWPN