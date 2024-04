IBOP Lunteren: 86 punten voor Eebert-dochter Petra-1-T

Vanmiddag vond bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren de voorjaars IBOP voor tuigpaarden plaats. Tien merries namen er deel, zes behaalden 75 of meer punten (het minimale aantal om in het bezit van het predicaat definitief keur te komen). De meeste punten gingen naar de merrie Petra-1-T (Eebert x Cizandro), die met een 86 punten definitief keur werd verklaard.

De beoordeling was in handen van Thomas van der Weiden, Joop van Wessel en inspecteur Viggon van Beest. Diverse merries waren vorig jaar zeer succesvol op de NTD en naar hen is natuurlijk iedereen zeer nieuwsgierig. Van twee merries werd de beoordeling niet voortgezet en twee merries wisten niet de minimum score van 75 te realiseren.

Expressieve voorbeengebruik

Het was de als zesde in de finale van vorig jaar op de NTD geplaatste voorlopige keurmerrie Petra-1-T van Wim en Jeanne van Schadewijk uit Deurzen-Dennenburg die in handen van Robbie van Dijk een hele fraaie verrichting liet zien en daarvoor 86 punten behaalde. Harry Tonnaer uit Ysselsteyn fokte de Eebert dochter Petra uit Helga (ster van Cizandro) die ook de moeder is van de hengst Oberon. Petra-1-T behaalde vorig jaar op de NTD 78 ex, 80 bew. 79 alg. Voor haar IBOP behaalde ze nu voor actie voorbeen een 9 met daarnaast zesmaal een 8,5, waarbij front en gebruik van voor- en achterbeen dubbel tellen. Totaal werden het 86 punten en daarmee werd ze dus definitief keur. Petra is een heel deftige merrie die zich zeer tuig typisch showt en waarbij haar expressieve voorbeengebruik extra opvalt. Ze klom er goed in waarbij een heel fraai beeld ontstond. Thomas van der Weiden: ”Dit is wat we graag willen zien, een mooi front en heel best over de benen.” Robbie gaat de merrie in Bennekom in de nieuwelingenklasse presenteren.

NMK kampioene Proud Marry

Voor Proud Marry, de voorlopig keurmerrie van Cizandro uit Sunlight D (keur preferent van Jonker, f. J. Dijk uit Nietap) van Bea Dijk uit Nietap, zat er de score van 81,5 punt in en daarmee werd ze dus ook definitief keur. Harrie van Middelaar presenteerde de NMK- kampioene 2023 die op de NTD 82-80-81 realiseerde. Haar IBOP leverde haar tweemaal een 8,5, viermaal een 8 en eenmaal een 7,5 op. Ze showde op een voorname wijze met een aansprekend front. Achter treedt ze ver onder, maar die krachten zou ze nog even effectiever kunnen overbrengen richting voorkant. Thomas: ”Een merrie met een mooie presentatie en een mooie bewegingsvorm over zich. Ze mag nog wat meer rijzen in de voorhand.”

Pipdrini naar 78 punten



Ook Pipdrini van f/g. A. Snellens uit Valkenswaard kon haar voorlopige keurschap omzetten in het predicaat definitief keur middels een IBOP van 78 punten. Zij is een dochter van Hertog Jan uit Hendrini (ster van Manno), dat een volle zus is van meervoudig topsportmerrie Dendrini van de familie Kooyman. Mark de Groot presenteerde deze veel bodem nemende en actievol bewegende merrie die viermaal een 8 en driemaal een 7,5 wist te behalen. Ze zou er nog iets meer over mogen kijken.

Prentiss en Odessa

De voorlopige keurmerrie Prentiss ging huiswaarts met 77,5 punten en was daarmee de tweede Cizandro-dochter die definitief keur werd. Piet de Groot uit Leerdam fokte haar uit Boukje (keur preferent van Plain’s Liberator), die ook de moeder van de KWPN-hengst Idol is. Geregistreerde is G. Landheer uit Warten en Harry van Middelaar was de rijder van deze schimmelmerrie die driemaal een 8 en viermaal een 7,5 scoorde en een aansprekende verrichting liet zien, maar nog even meer mocht rijzen.

Dan is er nog Odessa die slaagde met 77 punten. Ze kwam als stermerrie en ze moest dus nog even op voor het voorlopig keurschap. Ze scoorde vandaag driemaal een 8 en viermaal een 7,5 op haar IBOP. Odessa is een dochter van Indiana uit Indyressa (ster prok van Crescendo HBC, f. P. Lijffijt uit De Bilt). Ze is van Zilfia’s Hoeve uit Houten en Robbie van Dijk showde haar. Op het CK 2022 scoorde ze ex. 72, bew. 74, alg. 73. Ze werd nu opnieuw buiten aan de hand beoordeeld en daar presenteerde ze zich op zeer aansprekende wijze. De jury vond haar presentatie nu voorlopig keurwaardig, waarmee zij de zesde definitieve keurmerrie werd vandaag. Haar ‘nieuwe’ cijfers werden echter niet bekend gemaakt en de bestaande score zal op haar lijstje blijven staan.

75,5

Dan slaagde ook de snittige en deftige Stuurboord- dochter Pandora (vb uit Plain’s Mistral) van f/g. J.A. de Heul uit Breukelen en M. de Groot uit Giessenburg in handen van Mark de Groot met haar toch zeer aansprekende, zeer actievolle verrichting die de jury waardeerde met 75,5 punten (6 keer een 7,5 en eenmaal een 8) voor de IBOP.

