Idol-zoon Onana wint nieuwelingenklasse in Bennekom

Voor de 117e keer werd op Landgoed Hoekelum het Concours Hippique Bennekom georganiseerd en ook dit jaar vormde de rubriek tuigpaardnieuwelingen een rubriek waarna met grote belangstelling werd uitgekeken. Winnaar Onana (Idol uit Ellis keur sport van Unieko), f/g Hengstenhouderij Landzicht/A.J. Wouters nam vorig jaar deel aan het verrichtingsonderzoek maar werd niet ingeschreven. Vandaag presenteerde de vijfjarige opvallende schimmelhengst zich met een extra front en won de prestigieuze nieuwelingenklasse van Bennekom.

De schimmelhengst Onana wist opvallend te presteren en viel mede op met zijn mooie en royale voorbeengebruik. Hij won de rubriek dan ook op overtuigende wijze. Jurylid Lammert Vinke licht toe: “Onana is een heel voornaam en mooi paard met veel uitstraling en machtige bewegingen in de voorhand. Hij heeft een voldoende gebruik van het achterbeen waarbij iets meer buiging wenselijk is.”

Petra-1-T

De vierjarige Petra-1-T (Eebert uit Helga ster van Cizandro, f. Fokker van het Jaar 2023 Harry Tonnaer) van Wim en Jeanne Van Schadewijk steeg twee plaatsjes en werd tweede. Zij is sinds kort keur middels een IBOP van 86 punten. Petra presenteerde zich zeer deftig en met haar sterke manier van bewegen leek ze mee te kunnen doen om de koppositie. Vinke: “Deze merrie is wel iets eenvoudig van type maar ze presenteerde zich met erg veel beweging zowel voor als achter. Ze beschikt over goede buiging in de gewrichten.”

Parel HS

Vervolgens kon Henk Hammers Parel HS (Heliotroop VDM uit Taunita elite pref sport van Manno, f. Joop van Wessel) van Handelshuis Schutter opstellen op plaats drie en verliet daarmee zijn voorlopige koppositie. Parel HS nam ook vorig jaar deel aan het verrichtingsonderzoek maar is doorverwezen naar dit jaar. De vos showde zich keurig op elegante wijze. Vinke: “Parel liet in het begin een goede verrichting zien en deed mee om de koppositie. In de tweede omloop gaf hij het wat op en was er ook minder buiging in zijn spronggewrichten.”

Pirose V, Prins Jan en Otoos

Vierde werd de vierjarige voorlopige keurmerrie Pirose V (Icellie uit Jelsje Rose ster van Atleet, f/g. Fam van Vemde) met rijder Lubbert van Oene. Pirose V, die derde stond in de finale op de NTD 2023, trok er best aan en met haar makkelijke manier van showen bleef ze opvallen. Vinke: “Pirose is een merrie met een mooie houding en ze ging goed over de benen. Haar orenspel en haar staartdracht zouden wat vriendelijker kunnen.”

De goed van de vloergaande vierjarige Prins Jan (Cizandro uit Interlieni RSH keur van Unieko, f/g R. Mulder) ging in handen van Marcel Ritsma naar de vijfde plek. Vinke: “Dit paard liet een technisch goede verrichting zien met veel voorbeengebruik en een goede buiging in het achterbeen. Gaandeweg de wedstrijd begon hij iets te duiken in het lichaam en daardoor ook in de plaatsing.” In eerste instantie stond hij derde. Marcel Ritsma boekte voorts ook nog twee overwinningen. Hij won namelijk zowel de tweespan- als de tandemrubriek.

Als laatste van de overrijders kon Lambertus Huckriede zijn fokproduct de vijfjarige voorlopige keurmerrie Otoos (Cizandro uit Toos ster van Larix) opstellen. Zij begon goed aan haar show. Zij is een halfbroer van de hengst Martin Morero (v. Atleet). Vinke: “De eerste ronden waren goed van deze merrie maar ze zakte af en er kwamen te veel storingen in haar lichaamshouding en bewegingen.”

