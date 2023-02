In Beeld: volgende keer toch maar de applausmeter?

De schimmelhengst Magnifiek (Idol x Atleet) won met Lambertus Huckriede gisteren voor het tweede jaar op rij de Oregon Trofee. Of de uitslag ook hetzelfde zou zijn geweest met een applausmeter is de vraag, want Macho (Indiana x Unieko) leek meer fans te hebben in het publiek. Hoe het ook zij: geniet nog een keer na van de Oregon Trofee met deze fotoserie van Melanie Brevink-Van Dijk.

Het KWPN besloot dit jaar om de applausmeter mede in te zetten als beoordelingsmiddel bij de dressuurhengsten in de VHO Trofee, maar volgend jaar is het misschien beter om het apparaatje in de Oregon Trofee tevoorschijn te halen. Ook in het kader van dierenwelzijn geen slecht idee: menig dressuurhengst raakte overstuur door het applaus, terwijl de tuigpaarden het niet anders gewend zijn.

Plotseling beslist

Hoewel niet helemaal te onderscheiden was voor wie het volk het hardste klapte omdat Magnifiek met Lambertus Huckriede ongeveer aan Macho met Robbie van Dijk plakte, leek de eerste meer fans te hebben.

De jury (Derk Jan Mekkes, Lubbert van Oene en arbiter Dirk Jan Beijerinck) koos voor Magnifiek, maar gaf daarbij geen toelichting. Sowieso was de strijd vrij plotseling beslist en moest Macho (hoewel de nummers 2 en 3 – Macho en Idol – niet werden geplaatst en ex aequo tweede werden) ook nog als derde opstellen.

Magnifiek (Idol x Atleet) met Lambertus Huckriede Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Magnifiek (Idol x Atleet) met Lambertus Huckriede bij de huldiging Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Macho (Indiana x Unieko) met Robbie van Dijk Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Macho (Indiana x Unieko) met Chantal van Dijk Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Idol (Manno x Plain’s Liberator) met Mark de Groot Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Icellie (Bocellie x Jonker) met Harm Jan Veenstra Foto: Melanie Brevink-Van Dijk