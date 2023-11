KNHS komt met ‘verklaring’ weren tuigpaarden en -rijders

Ruim twee weken geleden weerde de KNHS tuigpaardrijders met hun tuigpaarden van het Nationaal Hippisch Centrum. De KNHS reageerde, ondanks vele verzoeken van de redactie van Horses, nog steeds niet op de kwestie. Inmiddels is er een soort van verklaring gepubliceerd door de KNHS: 'alle paarden die op het NHC verblijven moeten gehuisvest, verzorgd en getraind worden volgens de geldende welzijnsregels en vereisten van de KNHS.'

Zonder man en paard te noemen, moet de lezer van het persbericht dus gissen dat het niet ‘huisvesten, verzorgen of trainen volgens de geldende welzijnsregels en vereisten van de KNHS’ de reden is achter het weren van de tuigpaarden en -rijders.

Voorop lopen

In een vandaag gepubliceerd persbericht meldt de KNHS: “De afgelopen twee jaar is de KNHS gestaag gestart met het verder verbeteren van paardenwelzijn in de totale paardensport. Zo is de toezichthouder op het voorterrein een mooi voorbeeld van deze verbetering. De KNHS is ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om een duurzame en gezonde toekomst voor de paardensport te waarborgen. Als KNHS willen we voorop lopen in de ontwikkeling van de paardensport naar een sport met een breed maatschappelijk draagvlak, een sport die populair is bij jong en oud en een sport die niet alleen goed is voor de mens, maar ook voor het paard.”

Welzijnsbeleid op NHC aangescherpt

“Een volgende stap die gezet wordt is dat de KNHS het paardenwelzijnsbeleid op het Nationaal Hippisch Centrum (NHC) aanscherpt. Alle paarden die op het NHC verblijven moeten gehuisvest, verzorgd en getraind worden volgens de geldende welzijnsregels en vereisten van de KNHS.”

“Dit geldt ook voor deelname aan wedstrijden, keuringen of ander soortige evenementen. Deze vereisten staan beschreven in de KNHS Welzijnscode, De 8 beloften aan het paard en de Gids Goede Praktijken. Concreet betekent dit onder andere dat de KNHS verwacht dat paarden die langer dan één dag op het NHC verblijven, naast de juiste voeding en verzorging, voldoende beweging en licht krijgen.”

“Bij deelname aan wedstrijden op het NHC moet daarnaast uiteraard ook voldaan worden aan de KNHS Wedstrijdreglementen. Vanaf 1 januari 2024 komt hier bij dat alleen tegen influenza gevaccineerde paarden op het NHC mogen verblijven.”

Bron: KNHS/Horses.nl