KWPN: Bolhoed op eigen risico toegestaan voor tuigpaardrijders op NHC

Na het debacle met de Tuigpaardendag 2022, staat begin volgend jaar het volgende tuigpaard-evenement gepland op het Nationaal Hippisch Centrum: de KWPN Tuigpaard Hengstenkeuring op 7 januari. Voor de aangespannen tuigpaardrubrieken is bij wijze van uitzondering ook de klassieke uitrusting met bolhoed toegestaan, wel moeten de rijders dan officieel verklaren dat ze dit op eigen risico doen. Samen met de KNHS kijkt de KNHS ook naar een 'gewapende bolhoed' voor de toekomst. De voorzitter van de KWPN-hengstenkeuringscommissie Lammert Tel valt 'zijn' stamboek daarover openlijk af op facebook.

Verder meldt het KWPN dat er onderzoek wordt gedaan naar de gewapende bolhoed. “De KNHS en het KWPN zijn voornemens om te onderzoeken of er gezamenlijk een gewapende bolhoed ontwikkeld kan worden, bij voorkeur in samenspraak met de gebruikers zelf. Het streven is om met het oog op de veiligheid van de rijders in 2025 een pilot te starten waarin bij de aangespannen sport gebruik wordt gemaakt van deze gewapende bolhoed.”

Meerburg: ‘Eigen risico in verband met aansprakelijkheid’

KWPN-directeur Bastiaan Meerburg zegt over het rijden met de (gewone) bolhoed: “De bolhoed mag inderdaad ook weer, wel wordt aan deelnemers gevraagd om een verklaring te ondertekenen dat deelname met bolhoed op eigen risico is. Dit in verband met de aansprakelijkheid.”

Tel gaat tekeer

Lammert Tel, notabene KWPN Hengstenkeuringscommissievoorzitter bij de tuigpaarden, gaat op de facebook-pagina Het Tuigpaard openlijk tekeer tegen over het voornemen met de gewapende bolhoed (en dus ook tegen ‘zijn’ stamboek). “Als dit geen verlate 1 april grap is, is het bijzonder om te lezen dat de KNHS start met een pilotproject terwijl er geen enkele aangespannen vereniging er meer bij aangesloten is en de KNHS de zeggenschap over de aangespannen sport daarmee is kwijtgeraakt. Gewapende bolhoed? Het moet niet gekker worden!”

