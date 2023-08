KWPN-hengst Oberon overall-winnaar Nationale Competitie

Zaterdag is op CH Blauwhuis de finale van de Nationale Competitie enkelspannen verreden. Met de volle 40 punten uit eerdere overwinningen op zak kon de overall winst de KWPN-hengst Oberon bij deelname aan de finalewedstrijd niet meer ontgaan. Ook nu won hij weer in handen van Robbie van Dijk.

De KWPN-hengst Oberon (Icellie uit Helga ster van Cizandro, fokker Harrie Tonnaer uit Ysselsteyn, Fokker van het Jaar 2023) van de Gebr. van Manen uit Ede en Jan Thijs uit Heeze werd in de herfst vorig jaar ingeschreven in het stamboek. Hij was de verrichtingskampioen. Dit voorjaar bracht Robbie van Dijk hem voor het eerst uit en startte hem in de nieuwelingenklasse in Bennekom, waar hij bij arbitrale beslissing als tweede eindigde.

Verfijnd

Vervolgens werd de hengst uitgebracht in de Nationale Competitie en daar behoefde hij slechts zelden iemand voor zich te dulden. Met zijn verfijnde show waarin veel lichtvoetigheid en dans, en dat tezamen met zijn zeer deftige en fraaie front, wist Oberon altijd hoog te scoren. Zaterdag maakte de vierjarige hengst zijn zo succesvolle eerste concoursjaar af met weer een reguliere overwinning zodat de overall- winst in de Nationale Competitie een feit werd.

Twee en drie

Henk Hammers behaalde met Olympus SR (2e bez. PROK van Kordaat uit Hikaru ster van Manno, fokker G. Lokhorst uit Ermelo) van Leo Wijkmans uit Elshout vandaag de tweede plaats en dat werd ook zijn overall plaats gevolgd door Oklahoma (ster PROK van Icellie uit Wyomi Landzicht ster pref prest van Marvel, fokker/ger. Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg. Ook de KPWPN-hengst Heliotroop (v. Colonist uit Wunita ster prok pref van Reflex M, fokker Joop van Wessel uit Zwartebroek) van de Mts. Naber uit Nieuw-Weerdinge deed goede zaken in Blauwhuis. Het hele seizoen was deze hengst, die het nooit laat afweten, al heel dicht bij de overwinning in de ereklasse en deze keer wist hij die hoogste eer naar zich toe te trekken in handen van Henk Hammers.

Bron: KWPN