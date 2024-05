KWPN-hengst Olympus HS wint op CH De Wijk

Op het Pinksterconcours De Wijk, was het vandaag de KWPN-goedgekeurde tuigpaardhengst Olympus HS (v. Icellie) die de overwinning naar zich toe trok in de lage limietklasse. "Olympus liep een zeer goede herkansing en het totaalbeeld werd toen net even wat chiquer dan dat van Oberon, die wat meer gespannen ging tijdens de herkansing. Maar wat is het mooi dat het publiek kan genieten van deze hengsten die gewoon tussen de wedstrijdpaarden worden uitgebracht”, aldus juryvoorzitter Thomas van der Weiden.

Tijdens het overrijden in de lage limietklasse brandde de strijd echt los en veranderde de voorlopige opstelling bovenin. De koppositie werd toen voor Olympus HS van Handelshuis Schutter met aan de leidsels Harrie van Middelaar. Tweede werd toen Oberon (eveneens een zoon van Icellie) van de Gebr. van Manen en Jan Thijs met Robbie van Dijk. Vierde werd Leffe Blond (v. Dylano) van Stoeterij Blackhorses B.V. met Mark de Groot. Leffe Blond had er bijzondere tuigtypische en aparte gedeeltes bij, maar om hoger te scoren zou hij vaster moeten presteren.

Grote limietklasse

In de grote limietklasse moesten de heren hun meerdere erkennen in de elfjarige merrie Ilanda (v. Eebert) van de familie Pos. Onder Marcel Ritsma won zij deze rubriek. Het rode lint ging naar Latino (v. Dylano) van de combinatie Vink/Kruiswijk/De Groot met Mark de Groot. De hengst presenteerde zich met een deftig front, met grote bewegingen en liep lekker los door zijn lijf. Vervolgens kon Lieke Lueks de met veel afdruk van de vloergaande hengst Neon GSM (v. Bocellies Matteo) van Albert Lueks en Jan Thijs Seinen opstellen.

Lindrini wint ereklasse: ‘Steeds scherper’

Ook in de ereklasse was er weer een merrie twee hengsten te slim af. Het was de met macht en kracht bewegende Lindrini (v. Hertog Jan) van de familie Kooyman die in handen van Henk Hammers bij de herkansing de koppositie op eiste. Daarmee kwam Dylano (v. Plain’s Liberator) van M.C. de Groot en Blackhorses B.V. op de tweede plaats, gevolgd door de Colonist-zoon Heliotroop van de familie Naber met Grietje Naber. Dylano was groots in zijn optreden en Heliotroop begon zeker heel best, maar kwam tijdens de herkansing net even wat ver met het neusje naar voren. Thomas van der Weiden vertelt: “De verschillen tussen de twee koplopers waren heel klein. Henk Hammers wist Lendrini bij herkansing steeds scherper te laten presteren. Dylano was zeker goed maar wordt met opzet gereden, zo kwamen wij tot deze uitslag.”

Revanche in eenspannen rubriek

In de rubriek eenspannen gereden door dames nam Grietje Naber echter revanche met Heliotroop en wist ze Lindrini met Henriëtte Kooyman van het lijf te houden. Heliotroop hield nu zijn neus op de goede plek en het beeld was mooi terwijl Lindrini zich een paar foutjes permitteerde.

Bron: KWPN