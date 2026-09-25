Lambertus Huckriede geschorst door VERT

Redactie Horses.nl
Lambertus Huckriede geschorst door VERT featured image
Magnifiek (Idol x Atleet) met Lambertus Huckriede. Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Redactie Horses.nl

Tuigpaardrijder Lambertus Huckriede is geschorst door de VERT (Vereniging van Tuigpaardrijders en Eigenaren). VERT-voorzitter Lammert Tel bevestigt de schorsing aan Horses. “Ik kan bevestigen dat Lambertus Huckriede om voor het bestuur moverende redenen geschorst is tot en met juni 2027. Daar laat ik het voor nu verder bij”, aldus Tel.


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