Lanto HBC-zoon Rico B beste nieuweling in Exloo

Op Outdoor Exloo vond de laatste oefenrubriek voor jonge tuigpaarden voorafgaande aan de officiële nieuwelingenrubrieken plaats. Leendert Veerman had de winnaar met Action Quality Rico C (v. Lanto HBC) en de combinatie riep direct herinneringen op.

Negen nieuwelingen waren er en bij herkansing ging de koppositie naar Action Quality Rico B (Lanto HBC uit Erona ster van Victory, f. H.G.A. Blauwgeers uit De Krim), ger. en rijder Leendert Veerman uit Wittelte. De bruine Rico B heeft een zeer tuigtypische opdruk en showde zich met grote passen en lekker los door zijn lijf waarbij hij veel bodem neemt. Hij maakte een goed front en zijn manier van bewegen deed heel natuurlijk aan. Tijdens de wedstrijd begon de bruine nog steeds grootser te showen. Kijken we verder terug in de stam dan zien we dat Rico’s overgrootmoeder Cerona, een keur preferente sportdochter van Pygmalion (x Cambridge Cole) in 1997 Veermans voormalige zo succesvolle concourspaard Ponko bracht. Het beeld van de overigens al op jonge leeftijd overleden Ponko (v. Jochem) in combinatie met rijder Leendert Veerman, dat beeld riep Rico B op.

Weer oefenen

Teus van Laar maakte met Prince (Lanto HBC uit Iearda ster preferent van Eebert, f. A.J.G. Mulder uit Klarenbeek) van zijn zoon Thom weer van de gelegenheid gebruik om nogmaals te oefenen en het werd nu plaats twee voor deze nu ook weer zeer aansprekend bewegende bruine. Vervolgens kon Albert Lueks Radora (voorlopig keur Prok van Cizandro uit Ladora keur van Ditisem, f. G. Kamphorst uit Zwartebroek), ger. D. Noordhuis uit Wijster/Lieke Lueks uit Diever opstellen. Radora showde zich heel makkelijk op elegante wijze maar mag er nog even meer over gaan kijken. Marcel Ritsma presenteerde Poserna PSH (Reg. A van Knaller uit Kerna PSH ster van Saffraan, f/g. familie Pos) die lichtvoetig en elegant bewoog maar nog niet helemaal constant was in haar optreden.

KWPN-hengsten

Diverse KWPN-tuigpaardhengsten maakten hun opwachting. In de lage limietklasse was het oranje voor de weer fraai pronkende en zeer vast en lichtvoetig bewegende Icellie-zoon Olympus HS van Handelshuis Schuttert uit Ommen met Harrie van Middelaar. In die rubriek was de derde plaats voor de zich met veel actie showende snittige Urgent-zoon Norbert FS van en met Freek Saris uit Wesepe. In de hoge limietklasse reed Lieke Lueks de Bocellies Matteo-zoon Neon GSM van de comb. Seinen/Lueks naar plaats twee. Daar moest Neon zijn meerdere erkennen in een wel heel bijzonder optredend tuigpaard namelijk Olympus PSH (v. Kordaat) van de famile Pos die in handen van Marcel Ritsma als een koning rond ging. In de damesrubriek wist Lieke met haar zeer gedragen en voornaam showende hengst Neon GSM het oranje wel te bemachtigen.

Bron: KWPN