Manno Trofee voor vierde keer naar Mark de Groot met Dylano

Ter gelegenheid van het feit dat de preferente Manno niet meer werd uitgebracht tijdens de kampioenschappen, heeft familie Van der Maat de Manno Trofee beschikbaar gesteld. Vanaf 2008 zien we KWPN-hengsten strijden om deze prestigieuze titel. Dit jaar was voor de vierde keer op rij de titel voor Dylano en zijn rijder Mark de Groot.

Dylano ging met veel allure door de baan en onder luide aanmoediging van het publiek werd de zoon van Plain’s Liberator (uit Nicole ster pref van Fabricius, fokker S.J. Verweij uit Geldermalsen) gekroond tot winnaar van de Manno Trofee. De hengst van Black Horses won de Manno Trofee ook al in 2018, 2019 en 2021.

Bronzen beeld

In 2008 is de Manno Trofee, een door Erna Visser gemaakt bronzen beeld van Manno, in het leven geroepen. Patijn (v.Kolonel) was de eerste hengst die de trofee wist te winnen en daarna volgende Saffraan (v.Fabricius), Aron HBC (v.Ganges, twee keer de winnaar van deze trofee), Stuurboord (v.Jonker, ook tweevoudig winnaar), Cizandro (v.Waldemar), Fantijn (v.Patijn) en Eebert (v.Atleet).

Bron: KWPN