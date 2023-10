Marcel Ritsma wint ‘Kampioenschap van het Noorden’ op Indoor Friesland

Tuigpaarden en Indoor Friesland, ze horen bij elkaar als Nederland en molens. Daarom mogen ze in het WTC Expo natuurlijk niet ontbreken. In het 'Kampioenschap van het Noorden' werd Marcel Ritsma uit Wijnjewoude met Gerran PSH (v. Atleet) kampioen.

In het Kampioenschap van het Noorden werden vooraf op sociale media de deelnemers voorgesteld en kon er gestemd worden. Live op Indoor Friesland was er een applausmeter. Dit bij elkaar opgeteld maakte de einduitslag. Stuk voor stuk kwamen de combinaties binnen en het publiek kon los. Ging los.

De meeste fans had Marcel Ritsma met Gerran PSH: “Om dit mee te mogen maken is fantastisch. Ik wist niet wat ik meemaakte. Dit was puur genieten, ook voor mijn paard, hij steeg op van trots. Met Gerran heb ik dit jaar drie kampioenschappen gereden, maar dit sloeg alles. Op sociale media liep het al storm en het publiek hier in Leeuwarden maakte het feest af. Extra mooi was dat de eigenaren van Gerran erbij waren. Zij waren speciaal hiervoor helemaal uit Ankerveen naar Leeuwarden gekomen.”

Dries Degrieck ‘wint’ vierspanshow

De allerbeste vierspannen en de allerbeste menners ter wereld vormden in het WTC Expo te Leeuwarden het slotstuk van de donderdagavond op Indoor Friesland. In een mix van een marathon en een kegeltjeswedstrijd streden zeven wereldtoppers, wereldkampioen Boyd Exell, Europees kampioen Bram Chardon en Koos de Ronde, Glenn Geerts, Edwin van der Graaf en Daniel Naprous, om de hoogste eer die uiteindelijk naar de Belg Dries Degrieck ging.

Natuurlijk ging het om de eer, maar voor de geïnteresseerden toch de uitslag. De eerste prijs ging naar de Belgische Dries Degrieck. De tweede plaats bleef in Nederland en was voor Koos de Ronde. De derde prijs bleef ook in Nederland, maar was natuurlijk eigenlijk voor Australië. Boyd Exell was de gelukkige.

De show in Leeuwarden was voor een groot deel van de rijders de generale repetitie voor het Wereldbekerseizoen. Over twee weken brandt het seizoen voor deze beste menners ter wereld los in Lyon.

