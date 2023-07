Mondiaal PSH wint Kampioenschap zes/zevenjarige tuigpaarden

De rubriek zes/zevenjarige tuigpaarden was één van de hoogtepunten op het fantastische en drukbezochte tuigpaardenconcours bij de familie Van der Maat in Houten. De organisatie van dit fraaie evenement is in handen van Stichting De Gouden Bolhoed die de spulletjes goed voor elkaar had. Het was de heel best bewegende Mondiaal PSH die de titel binnenhaalde.

Voor de rubriek om het kampioenschap van de 6/7 jarige tuigpaarden moet een paard aan bepaalde eisen qua prestatie voldoen om mee te mogen doen. Een zevental was uitgenodigd, een vijftal verscheen er in de baan. Maar dat waren wel vijf tuigpaarden die indruk wisten te maken. Hun individuele binnenkomst was meteen al indrukwekkend. Een drietal mocht nogmaals de strijd aangaan en daarbij verschoof er wel het één en ander. De jury kwam er niet uit wat betreft de koppositie zodat de arbiter de kampioen aan moest wijzen.

Dat werd de zesjarige Mondiaal PSH (Icellie uit Heolanda D keur van Cizandro, fokkers Albert en Trijntje Doornbos uit Beilen) van Hans en Corrie Pos uit Ankeveen. Marcel Ritsma heeft met deze bruine al rond de 90 winstpunten behaald en ook nu stelde hij hem geweldig voor. Mondiaal telde zijn passen er zeer zelfverzekerd uit, beschikt over veel drafvermogen en gaat zuiver vierkant. Zijn grote zweefmoment maakt indruk evenals zijn zeer royale voorbeengebruik. Achter treedt hij best aan en het beeld wordt compleet gemaakt door een fraai front. Mondiaal werd destijds aangewezen voor het verrichtingsonderzoek maar is niet aangeleverd. De bruine is inmiddels ruin.

Dichtbij

De arbiter plaatste de zevenjarige Latino (Dylano uit Freydessa keur van Vaandrager HBC) van Fokkers van het Jaar 2022 Egbert en Els Kruiswijk uit Loenen aan de Vecht en mede ger. Blackhorses BV uit Sliedrecht/hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg met aan de leidsel Mark de Groot op plaats twee. Dat de arbiter er aan te pas moest komen zegt al dat de prestaties dicht bij elkaar lagen. Ook Latino neemt heel veel bodem en gaat zuiver en groot van de vloer. Hij benutte zijn herkansing heel goed door zich zo mogelijk nog ronder in het front te maken en wist mede daardoor de koploper dicht te benaderen. Latino is dit jaar aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Hij heeft inmiddels 84 WP.

Herkansing minder goed

De in eerste instantie als tweede binnengeroepen zevenjarige topsportmerrie Lindrini (keur van Hertog Jan uit Dendrini keur sport van Manno) van fokkers Michel en Henriëtte Kooyman uit Arkel met aan de leidsels Henk Hammers had zich in eerste instantie ook goed laten zien maar wist bij haar herkansing niet direct in het juiste ritme te komen en verspeelde daarmee haar kansen. Ze herpakte zich wel en liet vervolgens haar sterke manier van bewegen weer zien maar toen waren de prijzen al verdeeld. Zij heeft inmiddels 111 winstpunten.

Bron: KWPN