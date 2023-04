Nationale Tuigpaardendag op zaterdag 12 augustus in Lunteren

Ook dit jaar zal de Nationale Tuigpaardendag georganiseerd worden op het evenemententerrein van de Nieuwe Heuvel te Lunteren. Vorig jaar vond de NTD hier voor het eerst plaats. Het programma zal ook dit jaar bestaan uit de Nationale Merrie Keuring en is hiermee de finale dag van het keuringsseizoen voor de tuigpaarden.

De meeste aandacht gaat hierbij altijd uit naar de driejarige merries, de koninginnenrubriek. Daarnaast is vast onderdeel van de NTD de strijd om de titel Topsport Merrie 2023, de bokaal voor de allerbeste fokmerrie in de sport. In de ochtend zijn de voorselecties voor de finale. Ook de prestigieuze Manno Trofee voor de KWPN-dekhengsten wordt traditiegetrouw verreden op de Nationale Tuigpaardendag. In het bijzijn van alle fokkers, trainers en tuigpaardenfans staan ook de bekendmakingen en huldigingen voor de tuigpaardfokker van het jaar en het tuigpaard van het jaar op het programma.

Bron: KWPN