Niet-goedgekeurde tuigpaardhengst Zaffier MB gered van de slacht

Eind december publiceerde Colby's Crew Rescue, een Amerikaanse non-profit organisatie die verwaarloosde paarden redt, op instagram een bericht met het doel een verwaarloosde KWPN goedgekeurde hengst van de slacht te redden. Dat lukte. Maar na enig onderzoek van Horses blijkt dat het niet gaat om een KWPN-goedgekeurde hengst, maar om de 'illegaal' dekkende tuiger Zafier MB (Lorton x Larix).

Zaffier MB werd door Aristos Farm in de Verenigde Staten vanaf 2015 aangeboden in de fokkerij en bracht (onder andere op deze stal) een aantal nakomelingen.

Colby’s Crew Rescue schreef over de (geslaagde) reddingsactie: “Hij heeft zijn hele leven alles gegeven in de fokkerij en we schatten dat hij over de 500 nakomelingen heeft (hetgeen dus niet klopt, red.). Hij is door de hel gegaan. Hij is niet bekapt, heeft nog maar één oog en is veel te mager.”