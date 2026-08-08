NTD: Cizandro-dochter Jara winnaar Finale der Nationale Topsportmerries

De Finale der Nationale om de Greet Bergstra Bokaal is traditioneel de knallende afsluiter van de Nationale Tuigpaardendag. Dit jaar stal de Cizandro-dochter Jara de show. Dit seizoen verscheen ze als een duveltje uit een doosje in de baan en bezorgde ze Nico Calis voor het eerst de overwinning in deze prestigieuze finale.

KWPN Door

Van de acht deelnemende merries aan de Finale der Nationale mochten er vijf overrijden voor die felbegeerde plek op het podium, waarin als extra prijs een compleet tuig beschikbaar werd gesteld door Johan van Veluw en Gert van Dijkhuizen.

Scherpe optreden van Jara

Het scherpe optreden van Jara (Cizandro uit Trijnie ster van Manno, fokker C.J.M. Boots uit Spanbroek, geregistreerd bij J. Kramer uit Abbekerk) overtuigde arbiter Lammert Tel dermate dat zij gehuldigd kon worden als kampioen. “De grootsheid in haar front, haar natuurlijke optreden, haar extreme techniek in beweging gaf de doorslag. Jara toont steeds maar weer de wil om te presteren en laat steeds maar weer die sterke bewegingsvorm zien.”

Voor Nico Calis was het de eerste keer op het podium en dat liet hem niet onberoerd: “Dat ik dit mag meemaken is echt fantastisch. Ik heb met Emaire op de tweede plek gestaan en ook mijn dochter Marie-José heeft op het podium gestaan, maar die eerste plek is toch anders”, vertelde de tuigpaardrijder geëmotioneerd.

Plaats twee en drie

De tweede plek is voor Ruwalda BP (Hertog Jan uit Muwalda keur van Delviro HBC, fokker N. de Bruyn uit Oudewater, geregistreerd bij G. Koers en D.H. Smit uit Gees). Rijder Henk Hammers stond in zijn lange loopbaan al de meeste keren van alle rijders op het podium. “Ruwalda BP rijst in het front, beweegt met een hoog voorbeengebruik altijd naar boven toe en maakt daarin geen fouten.”

Op de derde plaats zien we nog een vijfjarige merrie Radora (Cizandro uit Ladora keur IBOP-tuig van Ditisem, fokker G. Kamphorst uit Zwartebroek, geregistreerd bij D. Noordhuis uit Beilen en L. Lueks uit Diever) toonde een evenwichtig optreden met de negentienjarige Lieke Lueks, die als Junior ook al met moedersvader Ditisem op de NTD reed. Lueks reed een evenwichtige koers en presenteerde de evenwichtige Radora heel mooi in het front.

Celine Veenstra en Esther van de Wal kampioenen jeugdrubrieken

Tijdens de Nationale Tuigpaardendag werd er ook door de jongere rijders gereden in de aangespannen rubrieken. Met vijf deelnemers wist Celine Veenstra met Ditisem (v. Roy M) de concurrentie voor te blijven. Bij de Young Riders wist Esther van de Wal met Prins Willem PSH (v. Eebert) het kampioenschap op haar naam te schrijven.

De juniorenrubriek wordt verreden door deelnemers jonger dan 16 jaar. Zij rijden onder begeleiding voor het kampioenschap. Twee deelnemers mochten in de junioren rubriek overrijden voor het kampioenschap. Celine Veenstra overtuigde de jury met Ditisem. “Ze stonden op de tweede plek, maar tijdens het overrijden overtuigde Celine toch door haar goede verrichting die zij zonder ingrijpen liet zien. Het was een genot om naar te kijken”, aldus de jury. De tweede plaats was voor Youp Jan Hammers die met Heliotroop als eerste werd geplaatst, maar na het overrijden Celine voor moest laten gaan. “Ook Youp Jan liet hele goede rondes zien, maar omdat hij een paar keer begeleid moest worden hebben wij hem op de tweede plek geplaatst.”

Bij de Young Riders barstte ook de strijd los om het kampioenschap. Zeven deelnemers betraden de baan. Esther van de Wal wist met Prins Willem PSH het kampioenschap op haar naam te zetten. “Esther reed heel beheerst en Prins Willem PSH viel op door zijn goede, hooggrijpende voorbeen”, aldus Lammert Tel. Plaats twee was voor Lieke Lueks met de temperamentvolle Olympia (v. Idol). Als derde mocht Davey Jordans met actievolle King (v. Fantijn) opstellen.

Mondiaal PSH ware winnaar Renovo Schaal

De immer imponerende Mondiaal PSH gaf het publiek waar voor hun geld in de Renovo Schaal. De altijd elegante zoon van Icellie ging met veel klasse door de baan heen, al moest uiteindelijk de arbiter er aan te pas te komen om Renvyle International naar de tweede plek te verwijzen.

Met Marcel Ritsma aan de leidsel is de zuiverheid in de beweging opvallend bij Mondiaal PSH. Deze Icellie-zoon (uit Heolanda keur IBOP-tuig pref van Cizandro, fokker familie Doornbos-Bos uit Beilen, geregistreerd bij de familie Pos uit Ankeveen) heeft het publiek veel te bieden en gaat met grote bewegingen ronduit indrukwekkend door de baan.

De tweede plek was voor de heel ruim bewegende Renvyle International, die onder de naam Image HBC al bij het KWPN was goedgekeurd. Deze zoon van Ditisem (uit Cithilda keur IBOP-tuig pref van Victory, fokker HBC Stal uit Boijl, geregistreerd bij F. Fitzpatrick) ) moest in zuiverheid van beweging iets toegeven, maar heeft wel een mooie voorhand en weet te imponeren met zijn voorbeengebruik en grote passen. De derde plek is voor de KWPN-hengst Neon G.S.M. en Albert Leuks. De zoon van Bocellies Matteo (uit Daymonde keur van A New Day G.S.M., fokker Jan Thijs Seinen uit Punthorst) ging met veel afdruk door de baan en weet op zijn eigen manier, met veel balans en takt, de jury te overtuigen.

Bron: KWPN