NTD: Oberon wint Hengstencompetitie en Magnifiek wint Manno Trofee

Op de Nationale Tuigpaardendag werden naast verschillende kampioenschappen ook de Hengstencompetitie en de Manno Trofee verreden. Oberon won op overtuigende wijze de Westfort Hengstencompetitie terwijl de Idol-zoon Magnifiek de overwinning in de Manno Trofee opeiste. Macho reed hier zijn laatste koers op Nederlandse bodem. Ook ' Wereldkampioen' Amadeus nam afscheid van de sport.

In een spannende strijd was het Idol-zoon Magnifiek die als winnaar uit de bus wist te komen in de Manno Trofee. De schimmelhengst, in handen van Lambertus Huckriede, kreeg tot het einde toe veel concurrentie van Leffe Blond met Mark de Groot. Magnifiek (Idol uit Helise keur IBOP-tuig van Atleet, fokker H. Kruidhof uit Rouveen) liep een stabiele koers, waarin hij tot het einde toe groot en met veel macht bleef bewegen.

Macho neemt afscheid

Niet geplaatst voor het overrijden was Macho (Indiana uit Emone ster pref van Unieko, fokker J. Arends uit Garmerwolde), die met Robbie van Dijk zijn laatste koers op Nederlandse bodem reed. Verder zag het publiek Neon GSM en (Bocellies Matteo uit Daymonde keur van A New DAy G.S.M., fokker J.T. Seinen uit Punthorst).

Oberon wint Westfort Hengstencompetitie

De KWPN-hengst Oberon stond met Robbie van Dijk vooraan geplaatst in de Westfort Hengstencompetitie. De zoon van Icellie ging met veel actie naar de eerste plek, waarmee hij Olympus HS, een andere zoon van Icellie, achter zich liet. De fraaie Oberon (Icellie uit Helga T ster pref van Cizandro, fokker Harrie Tonnaer uit Ysselsteijn LB) loopt zijn koers met veel front en veel actie in de benen. Het voorbeengebruik is hoog en grijpend, de hengst brengt het voorbeen altijd ver weg. Achter blijft er altijd goed bij. De luxe hengst werd naarmate de wedstrijd vorderde beter en beter, waarbij het zweefmoment per ronde groter leek te worden.

Olympus HS en Neon GSM

Ook de deftige KWPN-hengst Olympus HS (ICellie uit Indalina elite pref IBOP—tuig PROK van Colonist, fokker H. Minkema uit De Wilgen) gaat met veel front en beweging door de baan, maar moest het qua voorbeengebruik net afleggen tegen de winnaar. Op de derde plek zien we Neon GSM, de zoon van Bocellies Matteo (uit Daymonde keur van A New Day G.S.M.) werd voorgesteld door Lieke Lueks en even later werd zijn fokker Jan Thijs Seinen uit Punthorst gehuldigd als Fokker van het Jaar.

Amadeus neemt afscheid van de sport

Amadeus werd eerder tijdens de Nationale Tuigpaardendag al eens ‘Wereldkampioen’ tijdens een show in Lunteren. In 2016 werd hij Nederlands kampioen in de ereklasse. “Hier heb ik 32 jaar op gewacht,” zei Leendert Veerman toen Amadeus kampioen werd in de ereklasse. En nu, op de Tuigpaardendag in Lunteren, rijdt hij zijn laatste ronde samen met zijn rijder. “Hij heeft nog de energie van een jong paard.”

Na het laatste rondje werd Amadeus (Saffraan uit Tamara ster van Manno, gefokt door Henk Kruidhof jr. uit Staphorst) uitgespannen in het bijzijn van het publiek. “Hij heeft mij zoveel gebracht, hier kun je echt slapeloze nachten van krijgen,” aldus een geëmotioneerde Leendert Veerman, tevens eigenaar van het paard. “Dit paard heeft altijd gestreden en ik hou zoveel van hem. Hij zal altijd van mij blijven. Ik wil iedereen bedanken die dit paard gesteund heeft. Het is niet voor te stellen hoe het is om afscheid te nemen van het paard van je leven, en dat op de Nationale Tuigpaardendag. Heel erg bedankt, namens de hele familie,” sluit hij af.