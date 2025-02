Oberon leverde in 2024 meeste tuigpaardveulens

In 2024 werden bij het KWPN 503 tuigpaardveulens bijgeschreven. Icellie-zoon Oberon tekende voor de meeste nakomelingen in de richting Tuigpaard.

Het Icellie-bloed domineert bij de in 2024 geboren veulens. Competitiewinnaar Oberon bracht de meeste veulens, waarna we zijn vader Icellie op de tweede plek zien. Vervolgens zien we verrichtingstopper Macho, en daarna volgt in Olympus HS weer een Icellie-nazaat. Drievoudig Oregon Trofee-winnaar Magnifiek sluit de top 5 af.

Top 5 vaderdieren tuigpaarden

Oberon (v.Icellie), 97 veulens

Icellie (v.Bocellie), 59 veulens

Macho (v.Indiana), 55 veulens

Olympus HS (v.Icellie), 52 veulens

Magnifiek (v.Idol), 36 veulens



Bron: KWPN