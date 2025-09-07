Oberon overall-winnaar KWPN/Westfort Hengstencompetitie, Neon GSM wint finale

Tijdens CH Houten 3.0, gehouden bij Zilfia’s Hoeve in Houten, genoten bezoekers van een middag vol fraaie tuigpaardensport. In de KWPN/Westfort hengstencompetitie, die bestond uit twee voorrondes en deze finale, stonden drie hengsten aan de start. Neon GSM (v. Bocellies Matteo) greep de dagzege en sloot af met een totaal van 28 punten. Dankzij de negen punten die hij vandaag scoorde, verzekerde Oberon (v. Icellie) zich van de overall-winst in de competitie. Rebel MJDB (v. Lanto HBC) completeerde het podium met 24 punten.

De punten van de drie wedstrijden vormden de einduitslag. Met tweemaal tien punten ging Oberon de finale in, Neon GSM begon met tweemaal negen punten en Rebel MJDB met tweemaal acht punten. Van dit drietal gingen twee hengsten de herkansing aan. In eerste instantie werd Neon GSM (Bocellies Matteo uit Daymonde keur van A New Day aangewezen), f/g. Jan Thijs Seinen uit Punthorst /mede-ger. Albert Lueks uit Diever, die ook de rijder was, binnen geroepen gevolgd door Oberon (Icellie uit Helga ster preferent van Cizandro, f. Harrie Tonnaer uit Ysselsteyn), ger. Gebr. van Manen uit Ede met als rijder Robbie van Dijk.

Rebel MJDB derde

Definitief derde werd Rebel MJDB (Lanto HBC uit Keldine keur van Cizandro), f/g. Maarten Joris de Boer uit Wanneperveen die werd gepresenteerd door Harrie van Middelaar. Rebel MJDB maakte zich mooi rond in de hals en liet een keurige en charmante verrichting zien.

Geen makkelijke beslissing

De jury nam ruimschoots de tijd bij de herkansing maar het bleef zoals het was. Op kop bleef Neon GSM die mede door zijn grote zweefmoment veel show en voornaamheid in de baan bracht. Hij maakte zijn goed vierkante bewegingen op gedragen wijze heel mooi af. Jurylid Sybren Minkema: “Een mooie wedstrijd met goede paarden. Wat de twee koplopers betreft: dat was nog niet zo makkelijk. Het waren twee mooie hengsten, maar ook twee heel verschillende hengsten. Neon showde zich met veel ruimte in zijn bewegingen en met veel techniek in zijn manier van bewegen. Hij plaatste zijn achterbenen ver onder de massa. Oberon keek met veel allure de wereld in en toonde weer veel inzet. Hij heeft een hooggrijpend en actievol voorbeengebruik, maar dat voorbeen mag hij nog iets verder wegbrengen.”

Olympus PSH wint grote limietklasse

Twee hengsten wisten bij de topdrie te komen in de grote limietklasse. Harrie van Middelaar reed daar de altijd voor een tuigtypische en bruisende show garant staande Olympus HS (v. Icellie) van Handelshuis Schuttert uit Ommen naar de tweede plaats gevolgd door Latino (v. Dylano) van de comb. Vink, Kruiswijk, De Groot die door Mark de Groot werd geshowd. De hengst ging best. Hij liep lekker door zijn lijf en showde uiterst elegant waarvoor veel applaus. Deze twee hengsten moesten beiden Olympus PSH (v. Kordaat) van Stal Pos met Marcel Ritsma voor laten gaan.

Ereklasse en damesrubriek

In de ereklasse behaalde Henk Hammers met Heliotroop (v. Colonist) van de fam. Naber de tweede plaats en voor Mark de Groot zat er plaats plaats drie in met Dylano (v. Plain’s Liberator) van M.C. de Groot/Black Horse BV. Zij moesten Renvyle International (v. Ditisem) met Lambertus Huckriede voor laten gaan. Het lag heel dicht bij elkaar. In de damesrubriek werd Grietje Naber tweede met Heliotroop. Zij moest Mondiaal PSH (v. Icellie) Stal Pos met Margriet van Asselt voor laten gaan.

Bron: KWPN