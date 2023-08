Olympus HS wint derde editie van Westfort-hengstencompetitie 2023

Vandaag werd tijdens CH Opmeer de derde wedstrijd in het kader van de KWPN Westfort-hengstencompetitie verreden. Het is een reeks van vijf wedstrijden voor jonge hengsten. Op de Nationale Tuigpaardendag zaterdag 12 augustus in Lunteren vindt de eerst volgende editie plaats. De winst ging evenals bij de eerste editie naar Olympus HS (Icellie uit Indalina elite van Colonist, fokker Henk Minkema uit De Wilgen) van Handelshuis Schuttert uit Ommen met als rijder Harrie van Middelaar.

Vier hengsten nemen dit jaar deel aan de Westfort-hengstencompetitie. De juryleden waren Anja Vinke en Gerard Lokhorst waarbij Reinaard van de Put zo nodig als arbiter ingeschakeld kon worden. Maar de twee juryleden kwamen eruit en de winst ging evenals bij de eerste editie naar Olympus HS (Icellie uit Indalina elite van Colonist, fokker Henk Minkema uit De Wilgen) van Handelshuis Schuttert uit Ommen met als rijder Harrie van Middelaar.

Lieke Lueks kon, ook na overrijden van een tweetal, Neon GSM (Bocellies Matteo uit Daymonde keur van A New Day, fokker Jan Thijs Seinen uit Punthorst) van de fokker en Albert Lueks als tweede opstellen. Zij schreef de vorige editie in Ommen op haar naam. Lambertus Huckriede kon zijn Martin Morero (Atleet uit Toos ster van Larix, fokker H. Hazelaar uit Dalen) definitief als derde opstellen gevolgd door Norbert FS (Urgent uit Georgina ster van Waldemar, fokker J. Bloemert uit Staphorst) van en met Freek Saris.

Toelichting van de jury

Gerard Lokhorst wil ten eerste graag de organisatie een compliment maken wat betreft het terrein. “Dat lag er perfect bij, je kunt wel zegen boven verwachting goed. En er was ook veel publiek naar Opmeer gekomen, in de zon hebben we mooie wedstrijden kunnen verrijden.” Lokhorst gaat verder: “Twee hengsten hebben we over laten rijden. We kwamen tot dezelfde uitslag. Olympus was mooi in de houding, bleef goed boven in lopen en was keurig recht gesteld. Het achterbeen kwam goed onder de massa en de hengst pakte het voorbeen mooi op en zette dat ruim weg. Neon gaf zeker goed partij en ging ook goed over de benen met ook een sterk ondertredend achterbeen. De hengst mocht echter wat vriendelijker in het orenspel en hij mocht ook nog even meer terugkomen in het front. Het totaalbeeld van de koploper sprak mede door zijn vriendelijke front meer aan.”

Bron: KWPN