Olympus HS wint hengstencompetitie, Neon aan kop op CH Houten

Op het Nationale Concours Hippique Houten bij Manege Zilfia’s Hoeve in Houten stonden zaterdag diverse kampioenschappen en finales op het programma. Daaronder de finale van de KWPN/Westfort-hengstencompetitie. Die competitie werd gewonnen door Olympus HS.

Aan de hengstencompetitie namen dit jaar vier hengsten deel, dieallen hun finale liepen. Drie wedstrijden plus de finale tellen en met drie overwinningen, een eerdere tweede plaats en zaterdag plaats twee in Houten ging overall-zege met 39 punten naar de vierjarige hengst Olympus HS (Icellie uit Indalina elite van Colonist, fokker Henk Minkema uit De Wilgen) van Handelshuis Schuttert uit Ommen. Met Harry van Middelaar maakte Olympus HS zich weer zeer deftig in het front en toonde zich actievol.

Neon wint wedstrijd, Olympus de competitie

Wel moest de hengst zijn meerdere erkennen in de vijfjarige Neon GSM (Bocellies Matteo uit Daymonde keur van A New Day GSM aangewezen) van f/g Jan Thijs Seinen uit Punthorst en mede-ger. Albert Lueks uit Diever. Ook nu werd deze hengst weer voorgesteld door de 16-jarige Lieke Lueks. Na een eerdere zege in Stegeren kon ze ook vandaag Van Middelaar en Olympus HS achter zich houden. Neon GSM heeft zijn geheel eigen stijl van showen. De hengst toont heel veel zweefmoment en gaat altijd met veel afdruk groot van de vloer. Beide hengsten werden uitgenodigd voor de herkansing en die benutten Lieke en Neon uitermate goed. De hengst begon steeds groter van de vloer te gaan en het showelement werd steeds groter. Neon GSM kon zijn voorlopige tweede plaats dan ook inruilen voor de koppositie. Jurylid Erik de Gooyer: “Neon toonde een heel mooi, royaal grijpend, verwegbrengend voorbeengebruik en showde zich met takt en balans in zijn bewegingen. In het gebruik van de voorhand overtrof hij Olympus waardoor wij tot deze beslissing zijn gekomen.” Neon GSM kwam uit op 38 punten.

Derde plaats voor Norbert FS

De derde plaats was vandaag voor de vijfjarige Norbert FS (Urgent uit Georgina ster van Waldemar, fokker Jan Bloemert uit Staphorst) van en met Freek Saris uit Wesepe. De hengst showde zich, waarbij hij mooie, actievolle bewegingen toonde. Plaats vier was voor de zesjarige Martin Morero (Atleet uit Toos ster van Larix, fokker H. Hazelaar uit Dalen) van en met Lambertus Huckriede uit Enschede die met vier eerdere derde plaatsen uitkwam op 32 punten en in de eindstand derde werd voor Norberts FS, die 29 punten scoorde.

Kampioenschap vierjarige tuigpaarden

De jongste jaargang tuigpaarden, de vierjarigen, streed om het kampioenschap. Al direct profileerde zich daarin Orion (ster prok van Idol uit Indy vb van Eebert, fokker M.A. Strik uit Weert) van en met Piet Lijffijt als een spectaculaire beweger. In de voorlopige opstelling moest hij de KWPN-hengst Oberon (Icellie uit Helga ster van Cizandro, fokker Harrie Tonnaer uit Ysselsteyn) van Gebr. van Manen uit Ede en Jan Thijs uit Heeze met Robbie van Dijk voor laten gaan maar bij herkansing liet Orion de hengst Oberon, die zeker ook weer zeer actievol ging en zich deftig maakte, achter zich. Orion heeft iets spectaculairs over zich en reageerde met veel enthousiasme op zijn applaus. Hij gaat voor extra van de vloer en houdt zijn voorbeenbeweging als het ware op het hoogste punt even een moment vast. Daarbij treedt hij heel gretig en met de nodige brutaliteit op. Hij werd de kampioen, Oberon tweede. Derde werd Oklahoma (ster prok van Icellie uit Wyomi Landzicht ster pref prestatie van Marvel) van fokker Hengstenhouderij Landzicht uit Giessenburg met Mark de Groot. Deze bruine heeft een zeer aansprekende manier van showen.

Hackneys

De bij het KWPN erkende grote maat Hackney-hengst Sallandt’s Long Train Running (Renvyle the Real Deal, fokker Jan Brinkhuis uit Markelo) van en met Lambertus Huckriede uit Enschede kon het Kampioenschap dekhengsten grote maat Hackney’s binnen te halen.

Bron: KWPN / Horses.nl