Pardoes J.B. en Parla Pardoux beste nieuwelingen op CH Exloo

Gisteren vond bij het Hippisch Centrum in Exloo de Noordelijke Tuigpaardendag plaats. Op CH Exloo zijn er voor wat betreft de nieuwelingen rubrieken voor merries en rubrieken voor ruinen/hengsten, waarbij de merrie Pardoes J.B en de ruin Parla Pardoux met de overwinning huiswaarts gingen.

Na Houten en Ambt Delden was dit de derde Indoor oefengelegenheid en binnenkort kunnen deze paarden outdoor hun eerste officiële winstpunten behalen. Van de negen merries mochten er vijf naar de finale. En dat waren allen voorlopige keurmerries die vorig jaar ook allen deelnemers waren op de Nationale Tuigpaardendag. Vier kwamen er terug, want Harry van Middelaar had twee paarden bij de finalisten, dus hij moest kiezen.

Pardoes kent geen pardon

Daarbij sloeg Pardoes J.B. in handen van Richard Hofstra toe en ging van de voorlopige tweede plaats naar de koppositie. Dat ging ten koste van de voorlopige koppositie van Harrie van Middelaar met Prentiss die nu dus tweede werd met haar. Pardoes J.B. is een voorlopige keurmerrie van de nu in de mensport excellerende voormalige hengst Kordaat. Pardoes J.B. komt uit Jovitha, een ster dochter van Cizandro en is gefokt door L. van de Put uit Oosterwolde. De geregistreerden zijn H. Schut/ F.B. Oldenburger uit Grootegast en Richard Hofstra uit Lytsewierrum die haar dus presenteerde. Pardoes J.B. was vijfde in de finale op de NTD en zij scoorde op de CK drie maal 80. Pardoes liet zich in de voorronde al zeer sterk zien. Ze ging met kracht van de vloer en het rijzen in de voorhand sprak zeer aan en dat was een sterk punt waarmee ze wellicht Prentiss van het lijf hield.

Prentiss uit hengstenmoeder

De voorlopige keurmerrie Prentiss werd dus tweede en zij is een dochter van Cizandro uit Boukje (keur preferent van Plain’s Liberator). Piet de Groot uit Leerdam fokte haar en Boukje is o.a. de moeder van de KWPN-hengst Idol. Prenntis viel op de NTD net buiten de finalisten. Haar cijfers zijn 80-76-78. De schimmel Prentiss showde in handen van Harrie van Middelaar heel keurig netjes en heel beheerst met veel ruimte in haar elegante bewegingen die ze mooi afmaakt. Ze streed goed door maar met name het erin klimmen van de winnares, de wat grotere voorkant van deze merrie, zal Pardoes tot winnares hebben gemaakt. Harrie won met Nationaal Kampioen en voorlopig keurmerrie Proud Marry (v. Cizandro) van B. Dijk de derde groep nieuwelingen maar presenteerde dus Prentiss in de finale.

Derde en vierde

Harm Jan Veenstra presenteerde de door hem gefokte voorlopige keurmerrie Pylie (v.Icellie) van Johan Smink en werd derde met deze zeer veel actie tonende bruine merrie die er wat meer over mocht kijken. Zij werd vierde in de finale op de NTD. Vierde werd Mart Helmus met Pauline (voorlopige keur van Lanto HBC x Atleet, f/g. H.P. Cazemier uit Bunne/W. Huberts uit Westerveld), een aansprekende, zeer actief bewegende merrie.

Parla Pardoux

Negen hengsten en ruinen kwamen er in de baan en uit drie groepen werden er vier geselecteerd voor de finale. Drie kwamen er in de baan, want Marcel Ritsma had twee finalisten en moest dus kiezen. In die finale viel de beslissing in één keer mede omdat de arbiter de tweede plaats moest bepalen en dus overrijden er dan niet in zit. We kennen hem al als winnaar van de Twentse Tuigpaardendag in Ambt Delden, de donkerbruine Parla Pardoux, de Prok zoon van Dylano uit Isandra (ster van Colonist, f. J.J. de Boer en M.C.R. de Boer uit Mantinge) van Aris van Manen. Parla Pardoux showtde zich in handen van Aris heel natuurlijk met veel takt en veel lossigheid in zijn bewegingen. Deze vloeiende bewegingsvorm spreekt zeer aan, maar als Parla Pardoux zich aan de voorkant nog ietsje groter zou maken en iets meer zou gaan rijzen in de voorhand zou dat het plaatje nog mooier maken.

Arbiter

Dat deed de als tweede geplaatste Action Quality Pavarotti (Reg. A Prok van Bocellie uit Emely W (ster van Manno, f. A.G. van Ooyen uit Koekange)) in handen van Niek Alting wel. Ger. zijn Leendert Veerman en G.J.J. Wessels Boer. De vierjarige Action Quality Pavarotti is een bij herkansing aangewezen hengst voor het verrichtingsonderzoek dit jaar. Deze zwarte was de beste nieuweling in Houten. Ook dit is een paard met heel veel natuurlijkheid, met heel veel show en heel veel souplesse in zijn bewegingen en wist daarbij een klimmende manier van bewegen te generen. Daarom leek ook hij een zeer goede kandidaat voor de titel maar de jury keek er anders tegen aan en schakelde zeer verrassend de arbiter in bij de plaatsing van twee en drie. De als derde geplaatste mooie vos Prins Jan (Cizandro uit Interlieni keur van Unieko, f/g. R. Mulder uit Abcoude) showde zich in handen van Marcel Ritsma zeer sterk bewegend, zowel voor als achter. De arbiter ging voor Pavarotti.

Bron: KWPN