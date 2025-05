Phaedra-Izolanda beste nieuweling in Doornspijk, Olympus HS wint limietklasse

Op CH Doornspijk waren de tuigpaardrubrieken goed gevuld met kwaliteitsvolle paarden. Ook was in Doornspijk de eerste officiële nieuwelingenwedstrijd, waarin Phaedra-Izolanda (keur Cizandro uit Belle-Izolanda ster van Uromast) de overtuigende winnares werd. In de limietklasse ging de winst naar de hengst Olympus HS (v., Icellie) van Handelshuis Schuttert met eveneens Harrie van Middelaar aan de leidsels.

Elf nieuwelingen kwamen er in de baan, vijf gingen naar de herkansing. Ook bij die herkansing gaf de merrie Phaedra-Izolanda van fokker Bert Majoor uit Eemnes met Harrie van Middelaar aan het roer de regie niet uit handen. Met haar zeer tuigtypische, takmatige en explosieve bewegingen bleef ze zich constant in de kijker rijden. Volgens jurylid Lammert Tel was Phaedra-Izolanda de overtuigende winnares mede omdat ze mooi met de schoft omhoog bleef lopen. Onlangs in Houten won Harrie van Middelaar met haar ook al de oefenrubriek. “Ik ga Phaedra-Izolanda in de competitie uitbrengen. En natuurlijk op de tuigpaardendag”, vertelt Van Middelaar.



Melkveehouder Bert Majoor vertelde dat hij de tuigpaardenfokkerij van zijn vader Jaap Majoor voortzet en meerdere fokmerries heeft waaronder een volle zus van de moeder van zijn winnende nieuweling.

Top vijf nieuwelingen

Met grote passen presenteerde zich de keurmerrie Rigoletto (Leffe Blond uit Grace Landzicht keur van Aquarel, f/g Hengstenhouderij Landzicht) met Mark de Groot. “Ze is een echte krachtpatser, maar mag nog even wat meer terugkomen in het front. Ze heeft veel afdruk en balans, maar ze moet daarbij niet meer snelheid gaan maken”, klonk de toelichting van Tel.



Daarna kon Lambertus Huckriede de aangewezen hengst Palido van Altrido (Idol uit Helony D keur van Cizandro, f. Albert en Trijntje Doornbos uit Beilen, ger. Uilke Haarsma) opstellen, gevolgd door de eveneens aangewezen hengst Obrian (Kane BFT uit Urlinda ster van Manno, f. J. Bloemert uit Staphorst) die door eigenaar Freek Saris werd gepresenteerd. Als vijfde kon Sebastiaan Ardesch zijn fokproduct de merrie Rising Star (Highway’s Dream Boy uit Kastrona ster van Eebert) opstellen. Ook deze drie laatst genoemde nieuwelingen wisten elk op hun manier zeer aan te spreken.

Limietklasses

Olympus HS reed zich constant in de kijker en hoewel hij in de voorlopige opstelling nog op de zesde plaats belandde, pakte hij uiteindelijk de winst in de limietklasse. De hengst Nicolei VB (v. Image HBC) met Marcel van Bruggen werd in deze rubriek zevende.

In de grote limietklasse ging de hengst Neon GSM (v. Bocellies Matteo) van de combinatie Jan Thijs Seinen/Albert Lueks middels een fraaie, gedragen show naar de tweede plaats. Mark de Groot kon vervolgens de elegant showende hengst Latino (v. Dylano) van de combinatie Vink/Kruiswijk/De Groot naast Neon GSM opstellen. Voor de aansprekend bewegende Norbert FS (v. Urgent) van en met Freek Saris was er een vijfde plaats.

Ereklasse en eenspannen

In de ereklasse moest de arbiter de winnaar aanwijzen, waarbij de groots optredende hengst Dylano (v. Plain’s Liberator) van de comb. M.C. de Groot/Blackhorse B.V. met Mark de Groot op de tweede plek uitkwam. Henk Hammers kon vervolgens Heliotroop VDM (v. Colinist) van Harco en Grietje Naber als derde opstellen.



In de rubriek eenspannen gereden door dames zat er voor Grietje plaats twee in met Heliotroop VDM en bleef daarbij Neon GSM met Lieke Lueks voor.

Bron: KWPN