Prachtige tuigpaardensport op Indoor Tolbert

Op het indoorconcours in Tolbert werd afgelopen zaterdag het laatste Nationale concours gehouden. Er werden verschillende kampioenschappen verreden, waaronder de leeftijdskampioenschappen en de kampioenschappen fokmerries en dekhengsten. In het kampioenschap voor dekhengsten ging de hoogste eer naar Magnifiek (v. Idol) met Lambertus Huckriede aan de leidsels.

In het kampioenschap dekhengsten gingen vijf hengsten de strijd met elkaar aan. Magnifiek (Idol uit Helise keur van Atleet) met Lambertus Huckriede aan de leidsels werd op een voorlopige eerste plek binnen geroepen. Magnifiek kreeg daarbij de meeste concurrentie van zijn vader Idol (Manno uit Boukje keur pref van Plain’s Liberator) met Mark de Groot en van Heliotroop (Colonist uit Wunita ster pref PROK van Reflex M) met Henk Hammers. Deze drie hengsten mochten overrijden waarbij Heliotroop met krachtige ruime passen door de baan ging en waarbij Idol een zeer constante koers liep met veel actie in zijn bewegingen. Magnifiek was zoals altijd strijdlustig en daarbij vallen vooral zijn mooie front en extra voorbeengebruik op. De jury verkoos Magnifiek als winnaar en daarmee kon de schimmel opnieuw een prestigieuze titel aan zijn indrukwekkende erelijst toevoegen. De arbiter besliste uiteindelijk dat Idol als tweede mocht opstellen waardoor het brons naar Heliotroop ging.

Fokmerries en vierjarigen

Idol’s nafok liet dit seizoen al vaker van zich horen en ook bij de fokmerries en vierjarigen konden zijn nazaten als kampioenen worden gehuldigd. Mareda (Idol uit Gareda ster van Cizandro) en Berry van der Genugten sloten een heel succesvol seizoen af met de titel bij de fokmerries en bij de vierjarigen waren het Nevaro (Idol uit Wolanda D ster van Patijn) en Mark de Groot die de titel opeisten nadat deze combinatie eerder dit seizoen al de titel bij de regionale competitie Midden had gewonnen.

Vijfjarigen

De KWPN-hengst Macho (Indiana uit Emone ster van Unieko) gaf met rijder Robbie van Dijk zijn visitekaartje af. Met zijn hele natuurlijke manier van showen werd hij de kampioen bij de vijfjarigen.

Zesjarigen

Bij de zesjarige tuigpaarden werd Luitenant (Fantijn uit Crenola ster pref van Vaandrager) met rijder Niek Alting als winnaar gehuldigd. Zijn elastische bewegingen brachten hem de vijfde titel van dit seizoen.

Zevenjarigen

Bij de zevenjarigen werd de Nationale competitiewinnaar King (Fantijn uit Tolonnie ster van Larix) in handen van zijn eigenaar Jan Jordans kampioen. King showt op een ongedwongen manier en haalde hiermee zijn vierde titel van dit seizoen binnen.

Bron: KWPN