Roy Brand Kampioen Young Riders tuigpaarden, Gouden Bolhoed voor Josina Bezemer

Op CH De Gouden Bolhoed in Houten stonden diverse kampioenschappen op het programma. Daar behoorde ook het Kampioenschap Young Riders bij. Ook kwamen er diverse KWPN-tuigpaardhensten in de baan en zij behaalden plaatsen boven in het klassement. Vervolgens was één dame alle heren te slim af bij de rijderswissel. Rijder Mark de Groot wist met zijn hengsten goed te scoren op deze dag. De Gouden Bolhoed was aan het einde van de dag voor Josina Bezemer.

Een achttal Young Riders kwam zich presenteren, vijf mochten na een eerste selectie een herkansing aangaan. Kampioen werd Roy Brand met de ruim, losjes , natuurlijk bewegende en front makende Oklahoma (v. Icellie) van Hengstenhouderij Landzicht. Vervolgens mocht Charlotte de Bruijne de vos Grandioos (v. Atleet) van haar zus Marit Westerink opstellen. Deze vos wist met zijn sterke, goed vierkante en grote bewegingen indruk te maken. Deze zussen waren altijd helpers en ook rijders bij Antoon Epskamp en met dit fokproduct van wijlen Antoon Epskamp zetten zij de tuigpaardensport voort met nu dus dit mooie succes.

Sterke groep

De derde plaats was voor Lendrini (v. Hertog Jan) van Stal Alting-Veerman. Deze dansende, zeer deftige en lichtvoetig showende vos werd vakkundig voorgesteld door Dion ten Berge die dan ook de stijlprijs ontving. Daarna volgde Esther van de Wal met de actievol bewegende Jack Daniëls PSH (v. Manno) van de familie Pos waarna Sam Oudhof de vos Roelofsen Horse Trucks Jaims H (v. Bentley VDL) van J. Hut op mocht stellen. Deze actief bewegende vos maakt deel uit van de concourspaarden van Stal Mekkes.

Hengsten

Rijder Mark de Groot wist met zijn hengsten goed te scoren op deze dag. Dat begon al meteen in de eerste tuigpaardenrubriek van dit concours, de lage limietklasse. Mark presenteerde daar de zeer royaal bewegende en zich grootmakende hengst Leffe Blond van Stoeterij Blackhorses BV. In de grote limietklasse was het de arbiter die de keuze om de kopplaatsen moest maken. Daarbij kwam Mark met de hengst Latino (v. Dylano) van de comb. Vink/Kruiswijk/ De Groot op plaats twee. Latino showde zich met veel gedragenheid in zijn grote bewegingen en keek er goed over. In de ereklasse kwam Mark de Groot de hengst Dylano (ger. M.C. de Groot/Blackhorse B.V.) presenteren en die show was goed voor het oranje lint. Dylano showde op grootse wijze. De hengst bleef er met veel allure overkijken en maakte zich bijzonder deftig. Hij werd heel mooi beheerst voorgesteld en de chique zwarte maakte zijn hoge bewegingen mooi af.

Gouden Bolhoed voor Josina

In de afsluitende rubriek gaat het op deze dag altijd om de Gouden Bolhoed, een prijs die kan worden verdiend door ook met iemand anders paard goed overweg te kunnen en goed te laten presteren. Het waren Henk Hammers, Martien Verboord, Niek Alting en Josina Bezemer die met hun paarden in de baan kwamen. Nadat allen de diverse paarden hadden gereden was het Josina Bezemer die met een mooie toelichting van de jury deze eervolle prijs mee naar huis kon nemen.

Bron: KWPN