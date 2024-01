Terugblik 25 jaar Oregon Trofee winnaars

Volgende week begint de KWPN Stallion Show in Den Bosch. Een goede reden om een laatste keer de archieven in te duiken, en terug te blikken op de Oregon Trofee winnaars van de afgelopen 25 jaar. Zo wisten Manno en Cizandro de Oregon Trofee maar liefst drie keer te winnen en schreef Magnifiek de afgelopen twee edities op zijn naam.

Omdat de tuigpaardhengsten al in het buitenseizoen strijden voor de hoogste eer vindt er in ’s-Hertogenbosch geen hengstencompetitie plaats voor tuigpaardhengsten. Sinds 1998 wordt daarom de Oregon Trofee verreden tijdens de KWPN Stallion Show. Een rubriek die bekend staat om de fanatieke strijd tussen de rijders met hun hengsten en het publiek dat intens meeleeft! De Oregon Trofee is opengesteld voor alle KWPN-goedgekeurde tuigpaardhengsten.

Meeste overwinningen

Met vijf overwinningen in de Oregon Trofee hebben Robbie van Dijk en Lambertus Huckriede de meeste keren gewonnen. Kees van der Maat heeft drie keer gewonnen. Thomas van der Weiden, Linda Boelens, Marcel Ritsma en Harm-Jan Veenstra hebben elk twee keer de Oregon Trofee gewonnen.

Winnaars Oregon Trofee

1998 – Harald, rijder Lammert Vinke

1999 – Manno, rijder Kees van der Maat

2000 – Manno, rijder Kees van der Maat

2001 – Manno, rijder Kees van der Maat

2002 – Patijn, rijder Thomas van der Weiden

2003 – Opgenoort, rijder Lambertus Huckriede

2004 – Patijn, rijdster Linda Boelens

2005 – Patijn, rijdster Linda Boelens

2006 – Saffraan, rijder Marcel Ritsma

2007 – Uromast, rijder Thomas van der Weiden

2008 – Patijn, rijder Harm-Jan Veenstra

2009 – Saffraan, rijder Marcel Ritsma

2010 – Stuurboord, rijder Mark de Groot

2011 – Atleet, rijder Henk Hammers

2012 – Cizandro, rijder Robbie van Dijk

2013 – Cizandro, rijder Robbie van Dijk

2014 – Cizandro, rijder Robbie van Dijk

2015 – Eebert, rijder Lambertus Huckriede

2016 – Delviro HBC, rijder Harry van Middelaar

2017 – Eebert, rijder Robbie van Dijk

2018 – Eebert, rijder Robbie van Dijk

2019 – Hubert VDM, rijder Lambertus Huckriede

2020 – Icellie, rijder Harm-Jan Veenstra

2022 – Magnifiek, rijder Lambertus Huckriede

2023 – Magnifiek, rijder Lambertus Huckriede

Bron: KWPN