Topdag voor Marcel Ritsma in Eext

In het Pinksterweekend werd voor de 94e keer CH Eext georganiseerd. Dat bleek dit jaar vanwege de enorme regenval een enorme uitdaging. Het programma van Eerste Pinksterdag moest door het weer geschrapt worden maar vervolgens werd er alles aan gedaan om Tweede Pinksterdag gewoon van start te kunnen gaan. Op die dag beleefde Marcel Ritsma beleefde een topdag: de door hem getrainde paarden wonnen alle vijf rubrieken waaraan ze deelnamen. De vijfde overwinning betrof de tweede wedstrijd in het kader van de meerspancompetitie ‘Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje’.

In totaal kwamen vijf Klavertje Drie’s in de baan en dat leverde een geweldig schouwspel op. Opnieuw bewees deze competitie zijn aantrekkelijkheid voor het publiek. Dat publiek bleef tot het einde in grote getale aanwezig en leefde zeer enthousiast mee. Dat zorgde dan ook voor enorm veel sfeer. Na de eerst omloop werden achtereenvolgens Marcel Ritsma, Niek Alting, Martien Verboord, Derk Jan Mekkes en Jan Jordans binnengeroepen.

Derk Jan Mekkes en Jan Jordans

De jury besloot om de eerste drie nogmaals uit te nodigen om af te rijden. Een definitieve vierde en vijfde plaats was er dus voor Derk Jan Mekkes en Jan Jordans. Roelofsen Horsetrucks Johnson (v. Manno), Roelofsen Horsetrucks Hugo (v. Patijn) van Stal Mekkes en Roelofsen Horsetrucks Jaims H (v. Bentley VDL) van Jelke Hut werden door Derk Jan Mekkes overtuigend rondgereden en de drie stoere vossen liepen dan ook een zeer constante wedstrijd. Bij een Klavertje Drie loopt het voorpaard in de losse strengen voor het tweespan dat voor het rijtuig loopt en daamee heeft het voorpaard veel vrijheid. Dat zorgt ook meteen voor de moeilijkheidsgraad in deze rubriek. Jan Jordans had zijn ereklassepaard King (v. Fantijn) als voorpaard en die werkte in het begin niet helemaal mee. Jordans is echter een enorme vakman en uiteindelijk kreeg hij het toch voor elkaar dat King zijn rol aanpakte en netjes midden voor Haarman (v. Manno) en Mac Cloud (v. Dylano) bleef lopen. Meer dan een vijfde plaats zat er dit keer echter niet in.

Finale met drie

De finale ging dus tussen Marcel Ritsma met Gerran PSH (v. Atleet) en Jack Daniels PSH (v. Manno) van de familie Pos en Prins Jan (v. Cizandro) van R. en C. Mulder, Niek Alting met Luitenant (v. Fantijn) van de combinatie Alting/Ruinemans, de voormalige dekhengst Ditisem (v. Roy M) van de familie Muggen en Nolan W (v. Hertog Jan) van de combinatie Alting/Van Dijk en Martien Verboord met zijn El Nino V (v. Atleet) en Jonkheer (v. Eebert) en de van Stal Boonstra geleende Dondroniem (v. Uromast).

Ritsma grijpt overwinning

In theorie had Marcel Ritsma de meeste kans want zijn paarden hadden al laten zien goed in vorm te zijn. Prins Jan won al de tussenlimiet en Gerran en Jack Daniels hadden al de overwinning meegenomen bij de tweespannen. De twee anderen gaven zich echter niet zomaar gewonnen. Toch lukte het Ritsma om de vijfde overwinning van de dag binnen te slepen. Niek Alting werd tweede en Martien Verboord derde.

Duidelijke winnaar

Jurylid Wiebo van Dijk gaf als toelichting dat de de jury van de rubriek en de strijd had genoten. Ze vonden het Klavertje Drie van Marcel Ritsma wel duidelijk de winnaar. Met name de achterpaarden van de overige twee wisten tijdens het overrijden wat minder te overtuigen. Natuurlijk was Marcel dolblij met de 10 competitiepunten. Daarmee gaat hij nu samen met Niek Alting aan de leiding in de tussenstand.

Uitslag

Tussenstand (na 2 wedstrijden):

Marcel Ritsma en Niek Alting – 19 punten Derk Jan Mekkes – 15 punten Martien Verboord – 8 punten Jan Jordans – 6 punten

Bron: Persbericht