Albert ten Berge en Joyce Hoving: ‘Het is altijd een feestje met elkaar’

Het tuigpaardseizoen 2023 was voor Albert ten Berge (54) en Joyce Hoving (35) uit Westerbork het succesvolste tot nu toe. Verantwoordelijk hiervoor is de pas vierjarige vosruin Ozandro (Cizandro x Manno), die in Grootegast beste nieuweling werd en met overmacht de competitie van regio Noord op naam schreef. Tijdens indoor Beilen in oktober won hij de Grote prijs. Dit op en top tuigpaard blijkt niet alleen een natuurtalent te zijn, maar ook een echt familiepaard, want ook dochter Tessa van veertien rijdt er zo mee weg. Zij werd tweede in het juniorenkampioenschap op de Nationale Tuigpaardendag in Lunteren. Vanwege haar schitterende manier van rijden won ze ook de stijlprijs. De hoogste tijd om het gezin beter te leren kennen.