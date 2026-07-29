CH Norg: Palladium en Renvyle International winnen NK tweespannen ereklasse

Lambertus Huckriede is met Palladium en Renvyle International op CH Norg Nederlands Kampioen tweespannen in de nationale ereklasse geworden. Na een herkansing waren de juryleden verdeeld over de koppositie, waarna arbiter Lammert Vinke de doorslag gaf.

Savannah Pieters Door

Het winnende span maakte indruk met grote, ruime bewegingen en een sterke voorwaartse presentatie. Derk Jan Mekkes eindigde met Hugo en Parolus als tweede. Zijn span vormde een zeer uniforme combinatie en waren in hun optreden opvallend gelijk. Marcel Ritsma werd met Prins Hendrick PSH en Prins Willem PSH derde.

Mekkes wint Klavertje Drie

Mekkes behaalde wel de overalltitel in de Klavertje Drie-competitie Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje. Met Jaims H toegevoegd aan zijn tweespan won hij de finale en verzamelde hij in totaal 38 punten. Ritsma werd met 36 punten tweede.

Nationale ereklasse

In de nationale ereklasse eindigde Renvyle International met Huckriede als tweede. Mondiaal PSH, gereden door Marcel Ritsma, won de rubriek. Olympus HS met Harry van Middelaar werd derde.

Afscheid Fantijn

Op CH Norg nam Fantijn afscheid als wedstrijdpaard. De voormalige KWPN-hengst, die sinds 2021 als ruin uitkomt, werd met Linda Boelens kampioen van de ereklasse in regio Noord-Nederland. Daarmee behaalde de combinatie het negentiende kampioenschap van Fantijn.

Bron: KWPN/Bewerkt door Horses.nl