Derk Jan Mekkes wint eerste wedstrijd Rondje Drenthe om Bronzen Bartje

Afgelopen maandag stond het op CH De Wijk in het teken van de tuigpaardensport. De afsluitende rubriek was de eerste wedstrijd in het kader van de tandem-competitie 'Rondje Drenthe om Bronzen Bartje'. Het tandem van Derk Jan Mekkes wist in de finale het meest imponeren.

Van de acht tandems werden vier rijders uitgenodigd om nog een keer te strijden om de eerste tien competitiepunten. Marcel Ritsma debuteerde enkele weken geleden in Bennekom met een tandem en dat leverde hem toen direct de overwinning op, net als op de daarop volgende wedstrijd in Doorspijk. In De Wijk gaf Ritsma goed partij met zijn combinatie bestaande uit voorpaard Gerran PSH (v. Atleet) en Jack Daniëls PSH (v. Manno) van de familie Pos. Het werd uiteindelijk een tweede plaats.

Imponerend tandem

Ritsma moest Mekkes, die met Roelofsen Horsetrucks Johnson (v. Manno) en Roelofsen Horsetrucks Hugo (v. Patijn) bij binnenkomst al veel indruk maakte. Het tandem bleef met veel macht imponeren. Johnson was bij zijn debuut voor Stal Mekkes enkele jaren geleden niet meteen een heel opvallend paard, maar hij heeft zich geweldig ontwikkeld. Vorig jaar leverde hij ook een belangrijke bijdrage als voorpaard aan de kampioenstitel bij de tandems. In De Wijk won hij naast Roelofsen Horsetrucks Jefferson (v. Eebert) ook de rubriek tweespannen ereklasse.

Finale

Derde in de finale werd Martien Verboord met El Nino (v. Atleet) en Jonkheer (v. Eebert). De vierde plaats was voor Leendert Veerman met Action Quality Amadeus (v. Saffraan) en Action Quality Eribo (v. Manno).

Bron: Persbericht