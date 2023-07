Grashopper, Tjitte VDK, Fantijn en Magnifiek gehuldigd als kampioen op tuigpaardenconcours Norg

Dinsdagavond vond op het evenementterrein in Norg voor de 43ste keer het groot nationaal tuigpaardenconcours plaats. Tuigpaarden, Hackney ‘s en tuigpaarden Fries Ras werden in 24 rubrieken aan het grote publiek voorgesteld. Duizenden liefhebber hadden de afslag naar Norg genomen en waren getuige van prachtige paardensport met maar liefst drie nationale kampioenschappen en één regionale.

Voorzitter Reinder Auwema opende het concours met de woorden: “Blij dat u er allemaal bent, want we leven in een tijd dat de paardensport onder een vergrootglas ligt en het steeds moeilijker wordt om een evenement als dit te organiseren. Het dierenwelzijn is een hot item en daarom moeten we met respect omgaan met onze paarden. Daar hebben we de rijders bij nodig en ook u als publiek.”

NK Hackney’s grote maat: Grasshopper kampioen

De wedstrijden volgenden zich in een rap tempo op en om zes uur stond het eerste Nederlands kampioenschap op het programma. Vijf Hackney ’s grote maat bonden de strijd met elkaar aan en mochten zich alle vijf individueel in de verplichte stand show aan de jury presenteren. De titelverdediger was Gijs Rozendaal met Black Sparrow (v. Sir Arie) van de familie van Nispen, maar was niet in goeden doen en eindigde als vijfde. De strijd spitste zich toe op Mark de Groot met Eclipse Grasshopper (v. Brookeborough Flash Dance) van Jos Mom, Lambertus Huckriede met Sallandt’s Long Train Running (v. Renvyle The Real Deal) en Dirk-Jan Beijerinck met de 18-jarige Plain’s Beau (v. Plain’s Black Magic). Deze drie heel verschillend bewegende Hackney’s liepen na de stand show nogmaals af voor de titel. Het meest spectaculair was de 9-jarige hengst Grasshopper en die werd dan ook de terechte kampioen. “Grasshopper is een fenomenaal paard,” verteld rijder Mark de Groot na afloop. Huckriede werd tweede voor Beijerinck.

In de ander wedstrijden voor de ballerina’s van de showring, zoals de Hackney pony’s ook wel genoemd worden, was stal Huckriede met vijf overwinningen grootverdiener. Met name Anneke Borkent was verantwoordelijk voor vier zeges. Met Luddington Hi Spec en Luddington Hi Five, beide van de hengst Westbourne Hi Tech, won zij beide limietklassen en met de bruine hengst Ardingly’s Hot Chocolate (v. Eclipse Hurricane) won ze de ere- en damesklasse. Al deze drie pony’s zijn eigendom van de familie Rast uit Almelo. Lambertus Huckriede zelf won de tweespanrubriek met de Brookfield pony’s May Way en Olympic Dreams.

Mechteld van der Kooi met Tjitte VDK

Voor de tuigpaarden Fries ras voor de krompanelensjees stond het nationale dameskampioenschap op het programma. Negen dames in Friese klederdracht wilden de titel graag winnen maar er kan maar één winnen en dat was Mechteld van der Kooi met de bijzonder deftige Tjitte VDK (v. Andries 415). De jury selecteerde een kopgroep van vijf die de finale reden. De sterk bewegende Tjitte VDK was heel constant in zijn optreden en liep met een mooi hoofdhouding. Wiesje van der Woude heeft in Durk (v. Tsjalle 454) een paard die met hoge en ruime passen door de baan walst maar minder verheven in het front was dan de winnaar. Deze combinatie klom van de derde naar de tweede plaats. Dit ging ten kostte van Anneke van der Staal met GPD Fokke (v. Nane 492), die als derde mocht opstellen. In een eerste reactie vertelde Mechteld van der Kooi dat ze geweldig genoten had van haar paard, dat zich altijd vreselijk inzet en nooit opgeeft.

Mechteld van der Kooi met Tjitte VDK Foto: Geert Bouius

Feike Holtrop had ook een succesvolle avond in Norg, door in beide meerspan rubrieken de koppositie te pakken. Met Jasper fan e Stjelpdyk (v. Norbert 444) en Frijheit fan e Stjelpdyk (v. Eise 489) won de rijder uit Baaium de tweespanrubriek en met Bettine H (v. Hinne 427) erbij ook de wedstrijd voor Klavertje-3 aanspanningen. Augustinus Hoekstra won de ereklasse met GPD Ward (v. Thorben 466) en Jasper van Manen domineerde met Gys (v. Tsjalle 454) de limietklasse.

Fantijn prolongeert Noordelijke ereklassetitel

Linda Boelens met Fantijn Foto: Geert Bouius

De tuigpaard rijders van regio Noord, voorheen TAVENO, streden om de ereklasse titel. Na een finale met drie was het Linda Boelens uit het nabijgelegen Een die net als vorig jaar kampioen werd met de vos Fantijn (v. Patijn) van haar partner Lammert Tel. Fantijn had eerder op de middag de damesklasse al overtuigend gewonnen en was in topvorm. Met een hoog verheven front danste hij over het terrein in een mooie balans en met veel afdruk. Het totaal plaatje maakte hem een geweldige kampioen. Fantijn’s zoon Luitenant van de combinatie Ruinemans/Alting werd met Niek Alting op de wagen reservekampioen. Het brons was voor Nico Calis met de excentriek bewegende merrie Emaire (v. Manno), die later op de avond zegevierde in de rubriek voor fokmerries.

Volgens Linda Boelens had haar kampioen ’s morgens op stal al in de gaten dat er deze dag iets op het spel stond. ”Net of hij wist dat het vandaag moest gebeuren.”

Duel Macho Magnifiek

Het kampioenschap waar wellicht het meest naar werd uitgekeken was dat van de goedgekeurde KWPN-dekhengsten. Dat er maar vier hengsten kwamen opdraven was wellicht een beetje teleurstellend, maar het duel tussen Macho (v. Indiana) en Magnifiek (v. Idol) maakte alles goed. Beide tophengsten hadden in februari dit jaar voor het laatst tegen elkaar gestreden om de Oregon trofee in Den Bosch en daarom lag het kampioenschap helemaal open. Robbie van Dijk kwam heel sterk binnen met de vos hengst van de Amerikaanse eigenaar William Duffy en kreeg gelijk het publiek op zijn hand. Macho rijst als geen ander in de voorhand en kijkt er hoog overheen met zijn mooie front. Concurrent Lambertus Huckriede weet als geen ander een paard te preparen op een kampioenschap en had zijn dit jaar nog ongeslagen schimmelhengst in topvorm. Magnifiek is één en al power en geeft zich helemaal. Ook hij klimt erin met een hoge, ruime voorbeentechniek en sterk onder tredende achterhand. Na de eerste omloop werd Mark de Groot definitief derde met vader van Magnifiek, Idol (v. Manno) en vierde werd Harry van Middelaar met Lanto HBC (v. Delviro HBC) van de HBC-stal van Jan Schep.

Lambertus Huckriede met Magnifiek Foto: Geert Bouius

In de finale met Macho en Magnifiek leefde heet talrijke publiek geweldig mee en had elke paard zijn eigen fans. Waar Magnifiek er nog een schepje bij op deed, moest Macho meer en meer toegeven op zijn eerste optreden. Huckriede en Magnifiek werden overtuigend winnaar en prolongeerden hun Nederlandse titel. Een emotionele Lambertus Huckriede prees zijn kampioen die zonder hulpmiddelen loopt en er van nature geweldig in klimt. “Ik ben de gelukkigste man van de wereld”.

Met zijn andere toppaard Renvyle Imondro (v. Cizandro) van de Engelsman Frank Fitzpatrick won de rijder uit Usselo ook de nationale ereklasse en Anneke Borkent zegevierde met de bruine opnieuw in de damesklasse.

Piet Lijffijt zette de nationale competitie op zijn kop met de overwinning van zijn Idol nakomeling Orion en Henk Hammers zette de limietklasse overtuigend naar zijn hand met een ontketende Lindrini (v. Hertog Jan) van de familie Kooijman. Derk Jan Mekkes deed goed zaken in de tweespancompetitie en pakte tien punten met Roelofsen Horse Trucks Johnson (v. Manno) en Montreal HBC (v. Idol). Het oranje rozet in de ereklasse tweespannen ging naar Marcel Ritsma met Gerran PSH (v. Atleet) en Jack Daniels PSH (v. Manno) van de familie Pos.

Bronzen Bartje

In de finale van Rondje Drenthe om het Bronzen Bartje kwamen maar liefst negen tandem aanspanningen de arena van Norg binnen. Deze door de Provincie Drenthe gesponseerde competitie wordt op vijf Drenthe concoursen verreden met als doel de meerspannen rubrieken te promoten. Gezien de deelname ook dit jaar weer is deze promotie zeker gelukt. De vier beste tandems kregen een herkansing voor de dagzege en wellicht ook de eindzege. Het verschil tussen de nummer één en twee was maar twee punten. Echter Niek Alting was niet van plan zijn koppositie prijs te geven en reed zijn Luitenant en Lord Liberty regelrecht naar de overwinning. Voorpaard Lord Liberty is een blikvanger pur sang en bleef imponeren met zijn hoge actie en fraaie front. Naaste concurrent Jan Jordans werd tweede met zijn donkere vossen Barend (v. Marvel) en King (v. Fantijn). De arbiter plaatste hierna Martien Verboord als derde met Jonkheer (v. Eebert en El Nino B (v. Atleet) voor Derk Jan Mekkes met Roelofsen Horse Trucks Hugo (v. Patijn) en – Jefferson (v. Eebert). Namens de gezamenlijke Drentse concoursen overhandigde Johan Scheltens de Bronzen Bartje aan competitiewinnaar Niek Alting.

Show en sprookje

Met een thema Country en Western wisten de tuigpaarden rijders wel raad. De jongste jeugd verzorgde halverwege de avond een prachtige show te paard en pony waarin naast de nodige cowboys ook Lucky Luke verscheen. De slotshow, het Sprookje van Norg, had veel weg van het Wilde Westen met galopperende boeven te paard en achtervolgende Mounties. En wat te zeggen van de prachtige Western aanspanningen met tuigpaarden, Hackney’s en Friezen. Tot slot een tweetal vierspannen Friezen en tuigpaarden waarmee afscheid werd genomen van het enthousiaste publiek dat tot het einde van de avond was gebleven.

Bron: Persbericht