Henk Hammers met Heliotroop Tuigpaarden Kampioen van het Noorden: ‘Fantastisch als applaus meteen losbarst’

Op Indoor Friesland stond vrijdagavond het Tuigpaarden Kampioenschap van het Noorden op het programma. Voor dit kampioenschap waren zes tuigpaarden geselecteerd die het afgelopen jaar op de outdoorwedstrijden uitzonderlijk goed hebben gepresteerd. Het was de door Henk Hammers gereden hengst Heliotroop (v. Colonist) van eigenaren Gert en Grietje Naber die de kampioenssjerp kreeg omgehangen.

“Het was weer fantastisch. Dit soort entourages geven een andere dimensie aan onze sport. Wij vinden het mooi en onze paarden vinden het geweldig. Ze zijn trots en doen hun uiterste best zich zo goed mogelijk te presenteren. Wij rijders zijn organisaties echt dankbaar als we in het succes van hun evenement mogen meeliften en er dus waardering is voor onze sport. Een uitnodiging als die van Indoor Friesland daar doe je het voor”, vertelt Henk Hammers.

Zonder opzet

“De jurering in de vorm als gisteravond vind ik ook geweldig. De helft van de punten kwam van een applausmeter en de andere helft van een ‘echte’ jury. Het is fantastisch als je de piste binnenkomt en het applaus barst meteen los. Wat een sfeer, wat een herrie, het was geweldig. Ook positief aan deze avond was dat iedereen zonder opzet reed en daar moeten we in de toekomst altijd en met zijn allen naar toe.”

Ook damesnummers

“Ik rijd Heliotroop al vanaf dat hij drie jaar was. Inmiddels is hij elf jaar. Arco en Grietje Naber hebben hem een aantal jaren geleden gekocht. Hij was van Jaap van de Meulen die door wilde met wat minder paarden. Grietje rijdt ook damesnummers met Heliotroop op nationale concoursen. Indoor Friesland was het laatste concours voor hem. Hij en alle andere concourspaarden gaan nu in de zogenaamde winterstop. Wij als ruiters hebben dan tijd voor andere bezigheden en zij hebben rust.”

Volgend jaar anders?

“Indoor Friesland in drie woorden? Fantastisch goed opgezet. Mag ik wel nog één kritisch punt melden? Vorig jaar waren er drie rubrieken voor tuigpaarden en dit jaar slechts één. Zou dat volgend jaar weer anders mogen?”

Deelnemerslijst

Bron: Indoor Friesland