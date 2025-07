KWPN-tuigpaardhengst Olympus HS kampioen zes- en zevenjarigen

Op CH Siegerswoude stonden voor de nationale rijders twee kampioenschappen op het spel. In de kampioensrubriek voor zes- en zevenjarige werden vier van de acht combinaties uitgenodigd voor de tweede presentatie. Daarbij bleef de koppositie voor de KWPN-goedgekeurde hengst Olympus HS (v. Icellie) met rijder Harry van Middelaar.

Olympus HS is bezig aan een heel sterk seizoen. De hengst gaat onophoudelijk door met showen, altijd attent met de oortjes naar voren, een deftig front en veel actie in de benen, waarbij hij altijd lichtvoetig blijft gaan. Jurylid Erik de Gooyer lichtte toe dat de winnaar er vanaf de start in een goede balans heel goed in klom en er eigenlijk geen minpunten waren. Van Middelaar zelf vertelde dat hij graag wilde winnen en blij was met de zege.

Top drie

In de tweede presentatie klom KWPN-hengst Neon GSM (v. Bocellies Matteo) met Lieke Lueks naar het reservekampioenschap. De hengst werd gepresenteerd in een heel beheerst tempo. Hij gaat vanuit de achterhand met veel afdruk groot van de grond met een heel expressief voorbeengebruik, waarbij hij goed terugkomt in het front. In de damesrubriek werden Neon GSM en Lieke Lueks derde. Marcel Ritsma en Olympus PSH (v. Kordaat) maakten het podium compleet.

Winnaars

De nationale grote limietklasse kwam op naam van Leffe Blond (v. Dylano) met rijder Mark de Groot. Zijn vader Dylano won met Mark de Groot de nationale ereklasse. Sallandt’s Long Train Running (v. Renvyle The Real Deal) won met Lambertus Huckreide de openklasse grotemaat Hackney’s.

Bron: KWPN